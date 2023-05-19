Бастрыкин поручил помочь сироте-инвалиду, которой дали квартиру на 9 этаже в Барнауле
Лифт в доме ходил лишь до восьмого этажа, а сам подъезд не был адаптирован под её нужды. Всё это время она снимала комнату на свою пенсию по инвалидности — деньги ей не компенсировали
19 мая 2023, 17:35, ИА Амител
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений из-за публикации о нарушении жилищных прав барнаульской сироты-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации СМИ, в 2018 году суд обязал девушке предоставить адаптированное жильё на первом этаже, но квартиру ей предложили только через пять лет и на девятом этаже дома. Лифт в нём поднимался только до восьмого этажа, а сам подъезд не был адаптирован для инвалида.
В результате сироте пришлось снимать не приспособленную комнату на свою пенсию по инвалидности. При этом компенсация ей не выплачивается.
Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Кроме того, он поручил помочь девушке в получении адаптированного под её нужды жилья.
10:51:33 20-05-2023
Что за нелюди в кабинетах администраций, что по таким вопросам приходиться обращаться в Кремль
11:59:47 20-05-2023
Хорошую и правильную оценку дал безответственным людям Гость от 10:51:33.
15:05:43 20-05-2023
ХИТРО!!!///////////По информации СМИ, в 2018 году суд обязал девушке предоставить адаптированное жильё на первом этаже, но квартиру ей предложили только через пять лет и на девятом этаже дома. Лифт в нём поднимался только до восьмого этажа, а сам подъезд не был адаптирован для инвалида. В результате сироте пришлось снимать не приспособленную комнату на свою пенсию по инвалидности. При этом компенсация ей не выплачивается.///////////////////То есть квартиру "нелюди-чиновники" дали. "Сирота" согласилась на этот вариант с 9 м этажом. Сразу не стала возражать. квартиру взяла и сдала в аренду. При этом сама сняла более дешевую комнату. То есть начала зарабатывать на разнице в аренде, так? Видимо, властям об этом стало известно. К женщине возникли вопросы. Она тут же перевела стрелки и из обвиняемой стала жертвой и требует оплатить аренду комнаты. Хитро! Не мошенничество ли?
15:54:58 20-05-2023
гость (15:05:43 20-05-2023) ХИТРО!!!///////////По информации СМИ, в 2018 году суд обязал... Если есть доказательства, то нужно просто написать заявление в прокуратуру. А если нет, то лучше засунь язык... Если бы девушка сдавала квартиру, то об этом СМИ бы не узнали. А если узнали в администрации, то вряд ли в СМИ обратились, да и Бастрыкину уже доложили бы.