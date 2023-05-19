Бастрыкин поручил помочь сироте-инвалиду, которой дали квартиру на 9 этаже в Барнауле

Лифт в доме ходил лишь до восьмого этажа, а сам подъезд не был адаптирован под её нужды. Всё это время она снимала комнату на свою пенсию по инвалидности — деньги ей не компенсировали

19 мая 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Следком"

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений из-за публикации о нарушении жилищных прав барнаульской сироты-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СМИ, в 2018 году суд обязал девушке предоставить адаптированное жильё на первом этаже, но квартиру ей предложили только через пять лет и на девятом этаже дома. Лифт в нём поднимался только до восьмого этажа, а сам подъезд не был адаптирован для инвалида.

В результате сироте пришлось снимать не приспособленную комнату на свою пенсию по инвалидности. При этом компенсация ей не выплачивается.

Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Кроме того, он поручил помочь девушке в получении адаптированного под её нужды жилья.