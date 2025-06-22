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Бастрыкин контролирует расследование смертельного ДТП с двумя подростками на Алтае

Доклад о ходе расследования уголовного дела представят в центральный аппарат СКР

22 июня 2025, 22:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Алтайском крае, в результате которого погиб подросток, а другой подросток находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в СКР.

Напомним, трагедия произошла в селе Черемное Павловского района. Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, ехал на автомобиле "Нива". По ходу движения он съехал в кювет, машина опрокинулась. В результате 15-летний пассажир погиб на месте, водителю оказали медицинскую помощь.

Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, представят в центральный аппарат СКР.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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9

09:10:08 23-06-2025

А что расследовать? Два чумароза под синькой, один в грунт, другой на зону.

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