Бастрыкин контролирует расследование смертельного ДТП с двумя подростками на Алтае

Доклад о ходе расследования уголовного дела представят в центральный аппарат СКР

22 июня 2025, 22:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Алтайском крае, в результате которого погиб подросток, а другой подросток находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в СКР.

Напомним, трагедия произошла в селе Черемное Павловского района. Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, ехал на автомобиле "Нива". По ходу движения он съехал в кювет, машина опрокинулась. В результате 15-летний пассажир погиб на месте, водителю оказали медицинскую помощь.

Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, представят в центральный аппарат СКР.