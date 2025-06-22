Бастрыкин контролирует расследование смертельного ДТП с двумя подростками на Алтае
Доклад о ходе расследования уголовного дела представят в центральный аппарат СКР
22 июня 2025, 22:15, ИА Амител
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Алтайском крае, в результате которого погиб подросток, а другой подросток находился за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в СКР.
Напомним, трагедия произошла в селе Черемное Павловского района. Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, ехал на автомобиле "Нива". По ходу движения он съехал в кювет, машина опрокинулась. В результате 15-летний пассажир погиб на месте, водителю оказали медицинскую помощь.
Доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, представят в центральный аппарат СКР.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
09:10:08 23-06-2025
А что расследовать? Два чумароза под синькой, один в грунт, другой на зону.