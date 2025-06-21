На Алтае нетрезвый подросток без водительских прав устроил смертельное ДТП

Возбуждено уголовное дело

21 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае 16-летний подросток слетел в кювет на автомобиле "Нива". В результате аварии погиб 15-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД и Следственного комитета по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в селе Черемное Павловского района, недалеко от дома № 110 по улице Ленина.

Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, ехал на автомобиле "Нива". По ходу движения он съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате 15-летний пассажир "Нивы" погиб на месте аварии. Водителю оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Разбирательство контролирует руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю и региональная прокуратура.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело в соответствии с пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами").