НОВОСТИПроисшествия

На Алтае нетрезвый подросток без водительских прав устроил смертельное ДТП

Возбуждено уголовное дело

21 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае 16-летний подросток слетел в кювет на автомобиле "Нива". В результате аварии погиб 15-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД и Следственного комитета по Алтайскому краю.

Трагедия произошла в селе Черемное Павловского района, недалеко от дома № 110 по улице Ленина.

Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, ехал на автомобиле "Нива". По ходу движения он съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате 15-летний пассажир "Нивы" погиб на месте аварии. Водителю оказали  медицинскую помощь. 

По факту произошедшего назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Разбирательство контролирует руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю и региональная прокуратура.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело в соответствии с пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами").

Фото: Госавтоинспекция Бийска

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Бийск ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Элен без ребят

07:05:23 21-06-2025

почему сам то не сдох, вместе со своими предками?

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Кхм...

12:52:29 21-06-2025

Элен без ребят (07:05:23 21-06-2025) почему сам то не сдох, вместе со своими предками? ... У вас настроение всегда плохое или только по утрам?

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Гость

18:12:08 22-06-2025

Встретил эту Ниву за несколько минут до трагедии. Ехала и виляла по всей дороге от одной обочины к другой. Еще подумал, доиграется дрифтер..

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Гость

19:14:44 22-06-2025

"Водителю оказали медицинскую помощь. "---- Зачем? Судя по фото там много зелени. Заныкали бы поглубже... Защитники пьяных недорослей за рулем, алга минусовать!

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