На Алтае нетрезвый подросток без водительских прав устроил смертельное ДТП
Возбуждено уголовное дело
21 июня 2025, 07:00, ИА Амител
В Алтайском крае 16-летний подросток слетел в кювет на автомобиле "Нива". В результате аварии погиб 15-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД и Следственного комитета по Алтайскому краю.
Трагедия произошла в селе Черемное Павловского района, недалеко от дома № 110 по улице Ленина.
Предварительно установлено, что 16-летний юноша, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, ехал на автомобиле "Нива". По ходу движения он съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.
В результате 15-летний пассажир "Нивы" погиб на месте аварии. Водителю оказали медицинскую помощь.
По факту произошедшего назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Разбирательство контролирует руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю и региональная прокуратура.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело в соответствии с пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами").
07:05:23 21-06-2025
почему сам то не сдох, вместе со своими предками?
12:52:29 21-06-2025
Элен без ребят (07:05:23 21-06-2025) почему сам то не сдох, вместе со своими предками? ... У вас настроение всегда плохое или только по утрам?
18:12:08 22-06-2025
Встретил эту Ниву за несколько минут до трагедии. Ехала и виляла по всей дороге от одной обочины к другой. Еще подумал, доиграется дрифтер..
19:14:44 22-06-2025
"Водителю оказали медицинскую помощь. "---- Зачем? Судя по фото там много зелени. Заныкали бы поглубже... Защитники пьяных недорослей за рулем, алга минусовать!