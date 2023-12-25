Бастрыкин поручил доложить о расследовании массового травмирования людей в Заринске

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

25 декабря 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования по поводу массового травмирования людей в Заринске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что после посещения заведения общепита люди получили химические ожоги из-за кварцевых ламп.