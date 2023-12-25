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Бастрыкин поручил доложить о расследовании массового травмирования людей в Заринске

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

25 декабря 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования по поводу массового травмирования людей в Заринске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что после посещения заведения общепита люди получили химические ожоги из-за кварцевых ламп. 

Происшествия Заринск

Комментарии 2

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Гость

22:21:36 25-12-2023

блин те кто не может отличить кварцевую лампу от безопасного источника мягкого уф (даже на глаз) - достоин премии Дарвина Потому что просто находиться рядом в окружении этого света по ощущениям на глаза - равно тому, чтобы купаться в щелочи.

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Гость

05:37:55 26-12-2023

Тут Директор ФСБ должен заниматься, а не заведующий СК. Бабку-уборьщицу проверить на связи укранацистами ...

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