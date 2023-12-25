Бастрыкин поручил доложить о расследовании массового травмирования людей в Заринске
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей
25 декабря 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: СУ СК по Алтайскому краю
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования по поводу массового травмирования людей в Заринске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что после посещения заведения общепита люди получили химические ожоги из-за кварцевых ламп.
22:21:36 25-12-2023
блин те кто не может отличить кварцевую лампу от безопасного источника мягкого уф (даже на глаз) - достоин премии Дарвина Потому что просто находиться рядом в окружении этого света по ощущениям на глаза - равно тому, чтобы купаться в щелочи.
05:37:55 26-12-2023
Тут Директор ФСБ должен заниматься, а не заведующий СК. Бабку-уборьщицу проверить на связи укранацистами ...