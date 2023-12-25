В Заринске 15 человек получили химические ожоги лица, когда ели в столовой
В банкетном зале работали кварцевые лампы
25 декабря 2023, 12:23, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту получения химических ожогов посетителями заведения общественного питания, сообщает региональный СК.
Ранее сообщалось, что 15 жителей Заринска, включая детей, обратились в больницу после посещения кафе и пожаловались на плохое самочувствие.
Как оказалось, пострадавшие получили химические ожоги лица и слизистых.
"23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".
Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымают необходимую документацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
12:53:12 25-12-2023
Ожог не химический, а солнечный - ультрафиолетом.
13:04:05 25-12-2023
ахахах они больничные что ли (на фото такие) жесткие УФ-лампы повесили вместо клубного "черного" 400 нм УФ ?) Нууу- тупые ...
14:37:48 25-12-2023
деградирует народец. не по дням , а по часам. жаль.
18:12:37 25-12-2023
Помещение оборудовано зверскими лампами с облучением и газообразованием озона? Нужно назначать ответственного обученного оператора. Такие лампы портят электронику, открытые овощи, комнатные растения и вредят людям, животным. Перед включением нужно подготовить помещение и после выключения проветрить. Есть УФ-лампы - облучатели без образования озона, но после обработки минут 10-15 держится неприятный запах, тоже нужно проветривать.
22:23:06 25-12-2023
Рядом с такими источниками находиться физиологически неприятно, спустя 3-5 минут - просто больно. При этом, сколько же надо выжрать, чтобы не почувствовать на глаза адское жжение в течение очень короткого времени ( 1-3 минуты)