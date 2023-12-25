В Заринске 15 человек получили химические ожоги лица, когда ели в столовой

В банкетном зале работали кварцевые лампы

25 декабря 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту получения химических ожогов посетителями заведения общественного питания, сообщает региональный СК.

Ранее сообщалось, что 15 жителей Заринска, включая детей, обратились в больницу после посещения кафе и пожаловались на плохое самочувствие.

Как оказалось, пострадавшие получили химические ожоги лица и слизистых.

"23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымают необходимую документацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.