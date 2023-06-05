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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за барнаульской девочки, не получающей лекарств

Из-за отсутствия нужных препаратов ребёнок может умереть

05 июня 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что девочка-инвалид из Барнаула не получает жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что малышка страдает от врождённого порока сердца, синдрома Дауна и черепно-мозговой эпилепсии. 

Помочь ей может мацитентан, который Минздрав не выдаёт уже два года. До апреля девочке давали менее эффективный дженерик, но сейчас перестали давать и его.

Бастрыкин потребовал возбудить дело, доложить о расследовании и восстановить право ребёнка на получение необходимого лекарства.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

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123

07:05:30 05-06-2023

вот интересно, если закон нарушается, должны открывать дело явно не по приказу Бастрыкина, или Бастрыкин мнит себя законом?

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Гость

07:35:29 05-06-2023

Это прям таки не Бастрыкин а Д'Артоньян какой-то. Что ни день, то подвиг. И зимой и днём...

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гость

08:37:02 05-06-2023

Как хорошо с мессенджерами стало - раз и Москва знает кто в Барнауле косячит и хочет на нары! А то мнят себя царьками и боженьками никто нам не указ куда хочу туда кладу на закон!

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Гость

09:04:01 05-06-2023

Рожайте, говорили они... Абортгрих, говорили они... Даст Бог зайку, говорили они... А то, что трисомия по 21 хромосоме - это не просто легкая уо, там порок сердца самая безобидная из сопутствующих патологий, на это всем плевать и об этом молчат. Зато сейчас все счастливы.

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Гость

00:12:13 07-06-2023

Гость (09:04:01 05-06-2023) Рожайте, говорили они... Абортгрих, говорили они... Даст Бог... Это о чем?

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гость

09:40:17 05-06-2023

а на местах, получаются, не работают органы? а если работают, значит бастрыкин сам закон нарушает? непонятно

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