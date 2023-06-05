Бастрыкин поручил возбудить дело из-за барнаульской девочки, не получающей лекарств

Из-за отсутствия нужных препаратов ребёнок может умереть

05 июня 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что девочка-инвалид из Барнаула не получает жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что малышка страдает от врождённого порока сердца, синдрома Дауна и черепно-мозговой эпилепсии.

Помочь ей может мацитентан, который Минздрав не выдаёт уже два года. До апреля девочке давали менее эффективный дженерик, но сейчас перестали давать и его.

Бастрыкин потребовал возбудить дело, доложить о расследовании и восстановить право ребёнка на получение необходимого лекарства.