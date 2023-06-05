Бастрыкин поручил возбудить дело из-за барнаульской девочки, не получающей лекарств
Из-за отсутствия нужных препаратов ребёнок может умереть
05 июня 2023, 06:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что девочка-инвалид из Барнаула не получает жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что малышка страдает от врождённого порока сердца, синдрома Дауна и черепно-мозговой эпилепсии.
Помочь ей может мацитентан, который Минздрав не выдаёт уже два года. До апреля девочке давали менее эффективный дженерик, но сейчас перестали давать и его.
Бастрыкин потребовал возбудить дело, доложить о расследовании и восстановить право ребёнка на получение необходимого лекарства.
07:05:30 05-06-2023
вот интересно, если закон нарушается, должны открывать дело явно не по приказу Бастрыкина, или Бастрыкин мнит себя законом?
07:35:29 05-06-2023
Это прям таки не Бастрыкин а Д'Артоньян какой-то. Что ни день, то подвиг. И зимой и днём...
08:37:02 05-06-2023
Как хорошо с мессенджерами стало - раз и Москва знает кто в Барнауле косячит и хочет на нары! А то мнят себя царьками и боженьками никто нам не указ куда хочу туда кладу на закон!
09:04:01 05-06-2023
Рожайте, говорили они... Абортгрих, говорили они... Даст Бог зайку, говорили они... А то, что трисомия по 21 хромосоме - это не просто легкая уо, там порок сердца самая безобидная из сопутствующих патологий, на это всем плевать и об этом молчат. Зато сейчас все счастливы.
00:12:13 07-06-2023
Гость (09:04:01 05-06-2023) Рожайте, говорили они... Абортгрих, говорили они... Даст Бог... Это о чем?
09:40:17 05-06-2023
а на местах, получаются, не работают органы? а если работают, значит бастрыкин сам закон нарушает? непонятно