"Девочка умирает". Барнаульскому ребёнку-инвалиду не выдают положенные лекарства
Уже почти два года мама девочки пытается добиться, чтобы её дочери выдали нужные лекарства
01 июня 2023, 07:25, Антон Дегтярев
Ребёнок-инвалид из Барнаула уже почти два года не может получить препарат, который способен продлить ей жизнь. У девочки врождённый порок сердца, синдром Дауна и черепно-мозговая эпилепсия. Врачи ставят девочке риск внезапной сердечной смерти. Помочь девочке может только дорогостоящее лекарство мацитентан. Оно сдерживает гипертензию (давление в лёгких) и тем самым продлевает жизнь больному. Однако с препаратом сейчас перебои. До апреля 2023 девочка получала дженерик – менее эффективный аналог оригинального препарата. А в апреле и мае ребёнку вообще не предоставили никакого лекарства, сообщила amic.ru мать девочки Александра. Amic.ru разобрался, что происходит.
"Моя девочка умирает"
С 2021 года мать ребенка-инвалида, Александра, пытается добиться выдачи препарата мацитентан. Его прописали девочки медики Национального медицинского центра им. академика Мешалкина в Новосибирске. От мацитентана зависит жизнь девочки, говорит её мать. Препарат положен ей бесплатно.
В первые месяцы после решения новосибирских врачей ребёнок лекарство получал, рассказывает женщина. Препарат выдавали с февраля по август 2021 года, рассказывает Александра Посашкова. В августе 2021 года внезапно лекарство выдавать прекратили.
Тогда семья снова поехала в новосибирский Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина, чтобы подтвердить право на препарат. Там им снова назначили мацитентан. Но дождались Посашковы только дженерика.
"Никто не может сказать, когда она умрёт, но такие дети живут до 20 лет. Скоро ей будет уже 18. С августа мы не можем добиться получения препаратов, которые могут продлить ей жизнь. В августе 2021 года мы перестали получать оригинал и до апреля 2023 года получали дженерик "Максицентан". В клинике Мешалкина нам сказали, что дженерик слабо поддерживает её гипертензию. И если гипертензия поднимется выше, то это летальный исход. Этот препарат не лечит, а только поддерживает жизнь. Поэтому с августа пытаемся бороться за оригинал, но пока безуспешно. А тем временем моя девочка умирает", – рассказала Александра Посашкова.
Врачебной комиссии, которая может назначить новые лекарства, в поликлинике № 3 (к ней девочка приписана) для девочки никто не проводил, рассказывает Александра. А поэтому заменять выписанные в Новосибирске препараты на дженерики никто не имел права, уверена женщина.
Александра Посашкова подчёркивает, что в выписке из новосибирской клиники чётко сказано, что препарат "замене не подлежит". А потому выдавать что-либо вместо мацитентана и вовсе незаконно, по ее мнению.
Причем с апреля 2023 года им не выдают и дженерик "Максицентан". По словам Александры, сейчас "Максицентан" хотят заменить на ещё один дженерик – "Бозентан". Но о его качестве вообще ничего неизвестно, говорит женщина, и девочке жизнь он всё равно не продлит.
"Состояние дочери только ухудшается"
Девочке заменили и другие препараты – например, вместо лекарства от эпилепсии "Депакин" теперь выдают "Энкорат хороно". И причина одна – проблемы с поставками препаратов в Алтайский край, говорит женщина.
"Медики поясняют, что в Барнауле нет сейчас мацитентана и даже дженерика нет, его якобы нет по всей стране. Она сказала, что с "Депакином" также есть проблема и его трудно получить. Поэтому препараты заменяют. Силденафил также выдаётся как попало, то два, то три месяца его нет. Вода нам в уши льётся, ничего не делается, а состояние моей дочери только ухудшается", – пожаловалась женщина.
Мать ребёнка рассказывает, что каждый месяц она просит у Минздрава выдать оригинальные назначенные препараты. В апреле ведомство прислало ответ на её обращение, в котором пообещало проверить поликлинику и "принять меры в интересах ребёнка по обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с заключением специалистов и действующим законодательством РФ". Однако пока новостей об этой проверке нет и о её результатах Минздрав так и не сообщил, поведала Александра.
Сейчас мать ребёнка намерена сама записать видео о своей проблеме и разослать его по соцсетям. Также она хочет обратиться в приёмную президента, в Следственный комитет и прокуратуру, если Минздрав в ближайшее время не обеспечит её дочь лекарством.
Женщина уже обратилась к журналистам. Сюжет о девочке уже вышел у телеканала "Толк". В Минздраве телевизионщикам сообщили, что в ведомстве "не знают об ухудшении здоровья ребенка" из-за приёма дженерика и дополнительных ходатайств на обеспечение пациентки препаратом не поступало. А временный дефицит нужных лекарств в Минздраве объяснили отсутствием их у поставщиков.
Amic.ru также отправил в краевой Минздрав запрос и ждёт на него ответа.
07:56:25 01-06-2023
диагноз — летальный исход все мы умрем, рано или поздно...
08:35:16 01-06-2023
Гость (07:56:25 01-06-2023) диагноз — летальный исход все мы умрем, рано или поздно...... Вам не будет стыдно, если ваш комментарий прочитает мать этого ребенка?
10:23:12 01-06-2023
Гость (08:35:16 01-06-2023) Гость (07:56:25 01-06-2023) диагноз — летальный исход ... если написана откровенная чушь, вы ей верите?
08:30:35 01-06-2023
У нас только отписками минздрав балуется! Они там вообще хоть что то знают ??? Как не получишь отписку - все хорошо, все наказаны, меры приняты - ГДЕ ВСЕ ВАШИ МЕРЫ !?! Что вообще делается кроме развала и добивания мед помощи в крае?
08:57:47 01-06-2023
Что вообще делается кроме развала и добивания мед помощи в крае?_ Медальки кое-кому дают и на верх про то что Хорошо,прекрасная маркиза
09:30:35 01-06-2023
Такая установка, люди никому не нужны. Так во всех сферах. И даже среди комментаторов много нелюдей.
10:07:51 01-06-2023
Да, и следующий заголовок который внизу этой статьи высвечивается "глава минздрава заявил, что в России нет дефицита лекарств" позор просто. Здоровья девочке, сил маме чтобывсе таки добиться лекарства! Или сбор объявить, народ хоть и нищий, но добрый
10:15:16 01-06-2023
С лекарствами и правда проблема, где их взять то, если перестали поставщики поставлять , не минздрав же поставляет. Очень много препаратов нет, зайдешь в аптеку , тебе аналоги то не всегда предлагают. Жаль очень больных , особенно деток, и маму понять можно вопрос помогут ли все ее жалобы? Отписки получит и все
15:37:58 01-06-2023
Ми ми (10:15:16 01-06-2023) С лекарствами и правда проблема, где их взять то, если пере... А почему с ними такая проблема стала? Не подумали? Связи установить никак не получается?
10:41:33 01-06-2023
У девочки врождённый порок сердца, синдром Дауна и черепно-мозговая эпилепсия... Маму понять можно. Но... не продлевает ли она мучения своего ребенка? О нём может тоже стоит подумать. Может это и жестоко, но лекарств на всех не хватает и может лучше помочь ребенку, у которого нет таких серьезных отклонений?
11:01:10 01-06-2023
Гость (10:41:33 01-06-2023) У девочки врождённый порок сердца, синдром Дауна и черепно-... Умом то это понять можно, а сердцем? Вы бы смогли отпустить своего ребенка? Не приведи господи оказаться на таком месте!
13:12:50 01-06-2023
Гость (10:41:33 01-06-2023) У девочки врождённый порок сердца, синдром Дауна и черепно-... Ужас, что вы пишите, и вас ещё лайкают, по какому принципу вы будете выбирать кому жить, а кому нет?
13:17:59 01-06-2023
Гость (13:12:50 01-06-2023) Ужас, что вы пишите, и вас ещё лайкают, по какому принципу в... Полностью согласен с Вами!!!!!!
14:29:52 01-06-2023
Гость (10:41:33 01-06-2023) У девочки врождённый порок сердца, синдром Дауна и черепно-... Вот ты конченный
12:39:30 02-06-2023
Гость (10:41:33 01-06-2023) У девочки врождённый порок сердца, синдром Дауна и черепно-... Вообще-то эти лекарства и делаются для таких людей ..., но ни как для более здоровых, как пишите вы! За счëт поддерживания этими припоратами девочка и живëт др сих пор!
11:30:40 01-06-2023
Вот нашли тему ((
11:54:10 01-06-2023
и тем самым продлевает жизнь больному - нет. это продлевает ему мучения
13:23:46 01-06-2023
Гость (11:54:10 01-06-2023) и тем самым продлевает жизнь больному - нет. это продлевает... Вы предлагаете не кого не лечить, зачем продлевать жизнь больным людям, сами тоже тогда от таблеток откажитесь, все равно умрёте, не продлевайте себе жизнь.
13:25:26 01-06-2023
Гость (11:54:10 01-06-2023) и тем самым продлевает жизнь больному - нет. это продлевает... Вот такое пишите от глупости или жестокости?
13:28:21 01-06-2023
В Алтайском крае направили 2 миллиарда рублей на лечение детей с редкими заболеваниями 105 детей в Алтайском крае проходят лечение за счет средств фонда «Круг добра». Ежегодно в нашем регионе увеличивается число пациентов с редкими заболеваниями. На сегодняшний день в крае насчитывается 378 таких детей. В связи с этим в 2022 из федерального и регионального бюджетов было выделили 2 миллиарда рублей на приобретение лекарственных препаратов и лечебного питания. Активно помогает фонд «Круг добра», благодаря которому поступили лекарственные препараты для лечения детей с такими заболеваниями, как: спинальная мышечная атрофия, миодистрофия Дюшена-Беккра, муковисцидоз, гипофосфатазия, мукополисахаридоз IV типа, первичный иммунодефицит с дефицитом антителообразования, ахондроплазия, нейрофиброматоз 1 типа, криопирин-ассоциированный периодический синдром, туберозный склероз, буллезный эпидермолиз.
13:42:25 01-06-2023
Какие люди здесь встречаются жестокие, окажись на месте этой девочки, все кто пишут, что это продлевает мучение или отдать более здоровому ребенку, будут цепляется и продлевать каждую минуту своей жизни и кричать о том что им важнее и это 100% они будут себя так вести, за то с какой лёгкостью они выносят свои глупые и жестокие суждения в комментариях.
14:37:15 01-06-2023
Ну, не жестокие люди, сколько скинули ей на лечение, балаболы.
14:59:10 01-06-2023
человека нужно срочно в хоспис и палеопомощь определять, а не эти никчёмные "скандалы" в интернете. очень и очень многие больные с таким синдромом не доживают до 20 лет и тем более с запущенным состоянием.Почему порок сердца не оперировали? почему неврологию запустили? сейчас картина того, к чему семья "шла" всю жизнь. Есть люди с синдромом Дауна, которые и до 60 живут в интернатах, если их здоровьем с детства занимаются пристально, а не тогда, когда произошло необратимое изменение состояния.
19:42:22 01-06-2023
А кто сказал что домашнему ребенку будет лучше в хосписе? Полиатив очередную галочку себе поставит за счёт больного ребенка. Не буду обобщать, но есть люди в белых халатах которых даже докторами не назовёшь, к ним стучишь, а они перед носом дверь закрывают. А родители бессильны, ломать медицинскую систему! Но есть которые, борятся за своего ребенка и отстаивают права на законодательном уровне. Знаю эту семью и мама с рождения ребенка мотается по больницам.
22:41:28 01-06-2023
какие-то чудовища в комментариях. от души хочется пожелать таким, но не буду. такого врагу не пожелаешь. это видимо те же, кто животных готов расстреливать. твари, а не люди.
12:32:32 02-06-2023
Гость (07:56:25 01-06-2023) диагноз — летальный исход все мы умрем, рано или поздно...... Ум есть..., или на столько всë запущено?