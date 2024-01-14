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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров

14 января 2024, 09:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову начать расследование и предоставить доклад о его ходе. 

Напомним, что сильнейший пожар начался утром 13 января в Шушарах. Общая площадь возгорания составила около 70 тысяч квадратных метров, при этом на 40 тысячах произошло обрушение.

По информации источников, ущерб от пожара может превышать 10 млрд рублей.

Пожары

Комментарии 3

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Гена

09:54:35 14-01-2024

10 лярдов... Однако...

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Гость

13:19:45 14-01-2024

В СК только один возбудитель, Бастрыкин. Без него ни чего не возбуждается?

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гость

09:51:29 15-01-2024

молодец какой! без него бы не справились

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