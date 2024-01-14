Общая площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров

14 января 2024, 09:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского главка Олегу Бобкову начать расследование и предоставить доклад о его ходе.

Напомним, что сильнейший пожар начался утром 13 января в Шушарах. Общая площадь возгорания составила около 70 тысяч квадратных метров, при этом на 40 тысячах произошло обрушение.

По информации источников, ущерб от пожара может превышать 10 млрд рублей.