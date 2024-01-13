Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей
Точные потери компании станут известны после тушения возгорания
13 января 2024, 18:32, ИА Амител
Фото: МЧС Санкт-Петербурга
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге может превысить 10 млрд рублей, полагают специалисты Всероссийского союза страховщиков.
"По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого", – рассказали в организации RT.
Однако пока пожар не потушен, оценивать ущерб сложно. Эти данные могут уточняться, подчеркнули в союзе.
Пожар на складе Wildberries в Петербурге начался утром 13 января. По данным МЧС, пламя локализовали на площади 70 тысяч "квадратов". Пострадавших нет.
20:28:25 13-01-2024
Волос на голове дыбом встаёт ! Идёт война, сотни крупнейших диверсий на территории России.... Пытаются уничтодить всё что можно и имеющее большую ценность, знают, что военные объекты охраняются, значит люьимый вид диверсий, без свидетелей, организация пожаров на дорогих объектах..... проследили как охраняется, где видеокамеры, как меняются сторожа, как идут проводки, куда проще подойти, возможно в нескольких местах, могли бы днём, находясь в магазине оставить несколько взрывчаток, спустя время сделать пуск. Как охраняются такие большие центры, есть ли с ысл лелать большими или несколько поменьше из за безопастности в случаях пожаров. Как и какие сигналы там, начало гореть, вроде должен быть сигнал, а не когда половина сгорела. Когда чужое горит, человек безразличен. Страшно, что это постоянно повторяется ! Хозяева богатых складов магазинов не могут обеспечить безопасность ? Сколько радости у диверсантов, что их не найдут и хорошо заработали. Скольких товаров лишились люди. Здесь пожары, а сколько заказных убийств наших известных, прославленных людей ! Всё сделано чисто, улики зачищены. Силовики работают по принуждению или есть подставные для забора разной информации и её передачи. Опять напишут воспламенилась проводка, замыкание. Люди многие приборы не выключают из сети, вилки из розеток не вынимают, считают,что ничего не случится. Вот из за таких ....... случаются катастрофы.
22:16:59 13-01-2024
Патриот (20:28:25 13-01-2024) Волос на голове дыбом встаёт ! Идёт война, сотни крупнейших ... Проводка, говорят и была, потому что воняло чем-то еще за три часа до пожара и срабатывала пожарная сигнализация. Почему это никого там не напрягло из персонала - это уже другой вопрос.
00:12:36 14-01-2024
Патриот (20:28:25 13-01-2024) Волос на голове дыбом встаёт ! Идёт война, сотни крупнейших ... Патриот, если бы не было войны, тьфу СВО, то не было бы пожаров и всех тех невзгод, которые свалились на страну.
12:16:33 14-01-2024
Гость (00:12:36 14-01-2024) Патриот (20:28:25 13-01-2024) Волос на голове дыбом вс... Ага, пили бы баварские, если бы прадеды немцам страну сдали. Да?
22:22:13 13-01-2024
Вот Патриота прёт...
10:12:00 14-01-2024
Гость (22:22:13 13-01-2024) Вот Патриота прёт...... Конечно прёт, у него полный привод
23:14:57 13-01-2024
Мало того, что мои трусы потерялись на этом складе. Так ещё и сгорели.