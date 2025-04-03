Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей бийского поселка на отсутствие газа
Местные заявляли, что половину домов так и не подключили к газу спустя десять лет после строительства инфраструктуры
03 апреля 2025, 17:38, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей бийского поселка Нагорного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее жители поселка заявляли, что в 2014 году в ходе газификации поселка за счет бюджетных средств подрядчик построил регуляторный пункт и проложил трубы. Люди за свой счет установили оборудование в домах, но ресурсом обеспечили лишь половину из них. Позднее компания объявила себя банкротом.
"Обращения в администрацию результатов не принесли, техническая документация утрачена, ввиду чего заявители, среди которых пенсионеры и семьи с детьми, вынуждены продолжать использовать печное отопление", – отметили в СК.
Глава ведомства запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
18:39:02 03-04-2025
Стырили денюжку и концы в воду.. Документы тю-тю
06:57:49 04-04-2025
Ииииигорь (18:39:02 03-04-2025) Стырили денюжку и концы в воду.. Документы тю-тю... В 2014 , через два года после выборов Президента в 2012 году . Если бы Медведев продолжил быть Президентом , может этого не произошло бы .
Выбор был сделан , судьба .