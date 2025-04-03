Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей бийского поселка на отсутствие газа

Местные заявляли, что половину домов так и не подключили к газу спустя десять лет после строительства инфраструктуры

03 апреля 2025, 17:38, ИА Амител

Газовая плита / Фото: pxhere.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей бийского поселка Нагорного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жители поселка заявляли, что в 2014 году в ходе газификации поселка за счет бюджетных средств подрядчик построил регуляторный пункт и проложил трубы. Люди за свой счет установили оборудование в домах, но ресурсом обеспечили лишь половину из них. Позднее компания объявила себя банкротом.

"Обращения в администрацию результатов не принесли, техническая документация утрачена, ввиду чего заявители, среди которых пенсионеры и семьи с детьми, вынуждены продолжать использовать печное отопление", – отметили в СК.

Глава ведомства запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.