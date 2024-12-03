Бийчане десять лет не могут подключиться к газовым сетям, построенным по заказу мэрии

Техническую документацию утеряли, а газораспределительные пункты за годы пришли в негодность

03 декабря 2024, 16:27, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com / KWON JUNHO

Жители бийского поселка Нагорный не могут добиться подключения к газовым сетям, которые построили по заказу местной мэрии на деньги городского бюджета. Как сообщают "Вести Алтай", коммуникации проложили еще в 2014 году, однако техническую документацию потеряли, а газораспределительные пункты пришли в негодность.

Власти заказали постройку газопровода у подрядчика, который выполнил работы, а через некоторое время обанкротился – газ в часть поселка выше Шубинского переулка так и не запустили. Местные жители понесли немалые расходы на установку газовых котлов еще в момент прокладки труб, однако так и не смогли ими воспользоваться. Само оборудование за эти годы просто устарело.

"Закопали эти трубы – и все. Я думаю, отчитались, что люди якобы отказываются. Здесь основная масса пенсионеров живет и по сей день уголь таскаем, дрова", – рассказал журналистам местный житель Виктор Большанин.

За десять лет бийчане накопили целую кипу ответов от разных ведомств, однако ситуация не поменялась. Администрация города и "Газпром" пытаются восстановить документы и даже называют примерные сроки запуска двух из трех имеющихся газораспределительных пунктов поселка, однако жители уже не верят обещаниям бийских чиновников. Некоторые из них на всякий случай откладывают деньги – они нужны на уголь и дрова для следующего сезона.