Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения бийского дольщика
Пенсионер рассказал, что стройка проблемного объекта на "Зеленке" уже идёт 17 лет. Вложившиеся не могут получить квартиры или компенсационные выплаты
05 мая 2023, 15:55, ИА Амител
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после звонка бийского пенсионера, который участвовал в долевом строительстве. Как сообщает пресс-служба СКР, речь идёт о доме, возводимом "ПК Прометей" – сдать его не могут уже 17 лет.
Напомним, что работы начались ещё в 2006 году. Первый застройщик ушёл с объекта, заявив о проблемах с финансированием. Стройку передали предприятию "Прометей", его директор Александр Казаков неоднократно называет всё новые сроки сдачи дома.
Как отметил пенсионер в своём обращении, стройка проблемного объекта на "Зеленке" идёт уже 17 лет. Дольщики не могут получить квартиры или компенсационные выплаты. Обращения в различные инстанции результата не дают.
Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что в феврале 2023 года дольщики уже обращались по этому вопросу к президенту России Владимиру Путину. Они попросили помочь в достройке дома или же включить его в реестр проблемных объектов. Вместе с тем они обратили внимание и на то, что действия бийской администрации "подрывают доверие к органам власти".
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