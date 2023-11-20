Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП под Новосибирском

Число погибших в столкновении "Газели" и маршрутки возросло до двух

20 ноября 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: ГИБДД

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельной аварии с участием маршрутки в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин потребовал не только возбудить дело по факту случившегося, но также предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что водитель "Газели" на трассе Барнаул – Новосибирск выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. В результате происшествия погибли два человека. 13 человек, по данным ГИБДД, пострадали.