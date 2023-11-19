Смертельная авария с участием маршрутки произошла на трассе Барнаул – Новосибирск
В результате происшествия погиб один человек
19 ноября 2023, 21:31, ИА Амител
Фото: ГИБДД
Смертельная авария с участием маршрутки произошла на трассе Барнаул – Новосибирск. Подробности рассказали в ГИБДД.
Около 16:00 водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку Peugeot Boxer, которой управлял 50-летний мужчина.
В результате аварии водитель Peugeot, следовавшего из Заринска в Новосибирск, скончался на месте происшествия. В салоне на момент происшествия находились 17 человек, двоим потребовалась медицинская помощь.
Подробности и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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