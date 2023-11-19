В результате происшествия погиб один человек

19 ноября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: ГИБДД

Смертельная авария с участием маршрутки произошла на трассе Барнаул – Новосибирск. Подробности рассказали в ГИБДД.

Около 16:00 водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку Peugeot Boxer, которой управлял 50-летний мужчина.

В результате аварии водитель Peugeot, следовавшего из Заринска в Новосибирск, скончался на месте происшествия. В салоне на момент происшествия находились 17 человек, двоим потребовалась медицинская помощь.

Подробности и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.