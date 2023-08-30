Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по дому в Барнауле с прогнившим потолком

Глава регионального Следкома предоставит доклад о ее результатах

30 августа 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по жалобе жителей барнаульского дома на улице Чкалова, 1а. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Напомним, что жители дома бьют тревогу из-за критического состояния крыши здания - она дырявая и протекает так, что вода льётся в квартиры, а потолок гниёт и проваливается. Люди опасаются, что долго потолок не продержится и просто рухнет жителям на головы. Amic.ru попытался разобраться, что происходит и почему жилому зданию, в котором страшно жить, всё ещё не присудили статус аварийного.

Следственный комитет России по Алтайскому краю начал процессуальную проверку по этим сообщениям. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан.