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Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по дому в Барнауле с прогнившим потолком

Глава регионального Следкома предоставит доклад о ее результатах

30 августа 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по жалобе жителей барнаульского дома на улице Чкалова, 1а. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Напомним, что жители дома бьют  тревогу из-за критического состояния крыши здания - она дырявая и протекает так, что вода льётся в квартиры, а потолок гниёт и проваливается. Люди опасаются, что долго потолок не продержится и просто рухнет жителям на головы. Amic.ru попытался разобраться, что происходит и почему жилому зданию, в котором страшно жить, всё ещё не присудили статус аварийного.

Следственный комитет России по Алтайскому краю начал процессуальную проверку по этим сообщениям. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав граждан.

Барнаул Происшествия аварийное жильё

Комментарии 4

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Юс

22:56:25 30-08-2023

Кто-то правда верит, что глава следкома следит за аварийными крышами где-то в Барнауле?)))

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Гость

10:40:09 31-08-2023

Он может и не следит, но работа пошла... А вообще я слышал что реально аварийные дома должны так проверять, это если люди хотят побыстрее признать то скидываются на экспертизу!

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Гость

11:55:47 31-08-2023

Гость (10:40:09 31-08-2023) Он может и не следит, но работа пошла... А вообще я слышал ч... Да, но не все хотят их признать аварийными, многие дома достаточно отремонтировать и они будут стоять ещё 50 лет, у меня квартира в двухэтажном доме, надеемся на кап. ремонт, соседние отремонтировали, мы ждём своей очереди она в 25 году, крыша у нас не течет, все жильцы против признания аварийным, нам всем нравится там жить, у нас нет таких в доме раскручивающих тему аварийности, приходили из администрации предлагали собрать деньги на экспертизу, все против, во всех домах, только один дом снесён.

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Бардак

16:39:26 31-08-2023

Какая крыша следкому?!... Если с 2020года, женщина, пенсионер, вдова, дочь фронтовика, НЕЗАКОННО ОСТАВШАЯСЯ НА УЛИЦЕ, без своего ЕДИНСТВ жилья (кража по скрытым и сфабрик.документам) обращается с заявлениями, приложив огромное количество доказ документов в бездействующий надзорный орган Генпрокуратуру.., также оставшись она и БЕЗ СВОИХ денег (МОШЕННИЧЕСТВО группой лиц и мн.другое)... А действий и принятия мер, как не было, так и нет.. Лишь покрывательство преступников и преступления. Отписки, скидыванием вниз, и ежедневные ответы-"" на рассмотрении"... Сколько можно рассматривать? с 2020года. Что делали все более 3х лет?, ВЕРНИТЕ честнозаработанное единств жильё женщине! ГДЕ ЖИТЬ? Сколько можно скитаться?

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