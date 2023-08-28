Жители неаварийного дома в Барнауле боятся, что на них упадёт прогнивший потолок

Недавно управляющая компания поставила в доме распорку, чтобы крыша не рухнула на головы людям

28 августа 2023, 07:25, Антон Дегтярев

Подпорка в доме на Чкалова, 1а/ Фото: amic.ru

Жители барнаульского дома на ул. Чкалова, 1а, бьют тревогу из-за критического состояния крыши здания - она дырявая и протекает так, что вода льётся в квартиры, а потолок гниёт и проваливается. Люди опасаются, что долго потолок не продержится и просто рухнет жителям на головы. При этом крыша — проблема не единственная. В целом состояние здания ухудшается день ото дня — дом кренится в сторону, износ постройки очень большой, что видно невооружённым глазом. Только вот дом этот аварийным не признан и расселять его пока никто не планирует. Amic.ru попытался разобраться, что происходит и почему жилому зданию, в котором страшно жить, всё ещё не присудили статус аварийного.

"Боимся, что когда-нибудь потолок на нас упадёт"

Здание на улице Чкалова,1а — это двухэтажный деревянный дом, построенный еще в 1958 году. В нём всего восемь квартир, да и то не во всех живут люди. В основном здесь проживают пенсионеры. Но есть и молодые люди — например, молодой мужчина - сирота Андрей, а также многодетная мать Евгения, которая заботится о двух детях и матери-инвалиде.

Евгения и обратилась в редакцию amic.ru с жалобой на состояние дома. По её словам, каждый раз во время дождя крыша сильно течет. Так, в пятницу, 18 августа дом буквально залило.

"В дожди здесь всё бежало. Лестница мокрая была, много воды на полу было. У нас все протекало в зале. Это беда всего второго этажа, но в подъезде ситуация самая плохая. Если в квартирах люди ещё что-то подмазывают, то в подъезде всё плохо. Боимся, когда-нибудь потолок там на нас упадёт", — поделилась Евгения.

В понедельник, 21 августа в дом наведались представители управляющей компании "Трест". Они установили подпорку в подъезде, которая должна отсрочить обрушения потолка. Представители компании так и сказали — ставят распорку, чтобы потолок не упал людям на голову, отметила Евгения. И таким ремонтом жители остались недовольны, выложив пост в сообществе "В Курсе 22".

"По чердаку ходить страшно"

По словам Евгении, проблемы с потолком в доме существуют очень давно. Так, три года назад один из её соседей лазил на чердак и там провалился ногой в одну из квартир. Этот провал в потолке есть до сих пор.

А у Андрея, который тоже проживает на втором этаже, тоже был аналогичный провал в потолке. Недавно он сделал в квартире ремонт, заделал злополучное отверстие и привёл потолок в порядок. Однако спустя всего лишь три месяца на том же месте снова появились трещины из-за сырости. Сейчас он ставит на чердаке ванну, чтобы вода набиралась в неё. И каждый раз после дождей он эту ванну выносит наполненную до краев.

"Я на чердак лазил, сам всё убирал, делал. Залатал потолок, как смог. Сейчас я ставлю на место провала пластиковую ванну, потому что иначе ремонт сразу насмарку — всё в воде. После каждого дождя поднимаюсь и выношу воду. Дырки с провалами у нас по всему дому. По чердаку ходить сейчас страшно, потому что в некоторых местах пол легко может провалиться под тобой", — прокомментировал Андрей.

Пожилая жительница дома, пенсионерка Надежда также отметила, что если стоя на чердаке смотреть вниз, то в некоторые дыры можно разглядеть квартиры, которые буквально "светятся" в темноте. А если посмотреть вверх, то можно обнаружить множество отверстий, через которые просачивается свет. Дырявая крыша днём похожа на звёздное небо, говорят жители. Поэтому после каждого дождя всё льётся в дом, еще раз подчеркнула Надежда.

Набравшаяся ванна на чердаке/ Фото: amic.ru

В дожди многие боятся даже включать в квартире свет, чтобы не замкнуло проводку. Подниматься по лестнице наверх люди также опасаются. Например, Надежда просит внуков не выходить на середину лестницы — чтобы на них вдруг не упал потолок.

Журналист amic.ru и сам забрался на чердак дома. Там видно, что на крыше имеется множество "светящихся" дыр, благодаря которым вода попадает в помещение. В потолке тоже есть пробоины — особенно в местах выхода вентиляции. В некоторые углы чердака местные жители и вовсе попросили не соваться. Там велик риск провалиться и оказаться в одной из квартир на втором этаже, что называется, без стука. Пол на чердаке действительно хлипкий и проседающий.

Евгения отметила, что страх у неё вызывает не только крыша. По словам девушки, дом наклоняется в сторону и стены в нём тоже разрушаются. При этом капремонта люди здесь не видели никогда. Его не помнит ни Евгения, живущая здесь 13 лет, ни Надежда, которая проживает в доме аж с 1973 года.

При этом деньги на капитальный и текущий ремонт люди сдают. Правда, дополняют они, делают это только сознательные жители нескольких квартир. Остальные не платят управляющей компании. Многие из неплательщиков делают это, поскольку не верят, что ремонт в доме когда-нибудь произойдёт.

Свет, идущий из дырок в крыше дома/ фото: amic.ru

"Нам сказали: есть дома хуже, а мы ещё прекрасно живём"

Андрей рассказал, что он несколько раз жаловался на ситуацию с крышей в УК "Трест", которая обслуживает дом. Там якобы пообещали починить крышу в мае, но не сделали этого. Кроме того, 2 мая должно было пройти собрание со всеми жильцами, но и этого не случилось, отметила Евгения.

Вместе с матерью девушка обращалась и в администрацию города, но оттуда, со слов Евгении, приходили только "отписки". И только после последнего потопа к ним в дом приходили специалисты и прокурор, который посоветовал жителям самим заказать экспертизу на признание дома аварийным. Однако денег на неё жители собрать не могут. Далеко не все проживающие там в состоянии скинуться на приход специалистов, говорят и Евгения, и Надежда.

"Представители администрации из комитета по ЖКХ пришли нынче весной. Они постояли, посмотрели, сказали, что есть дома хуже, а мы ещё прекрасно живём. Нам сказали вызвать экспертизу за несколько десятков тысяч рублей. А здесь мать одиночка живет, молодой парень-сирота, другие пенсионеры, финансовое положение у людей не ахти. Собрать всё это нам сложно", — отметила Надежда.

По словам Надежды, ещё в "нулевые" годы процент износа квартир у большинства людей был примерно 58-60%, а сейчас он увеличился в разы. Жители уверены, что дом уже давно является аварийным и надо это подтвердить.













































































































Дом на ул. Чкалова, 1а/ Фото: Екатерина Смолихина

Что говорят в управляющей компании?

В ЖЭУ "Трест" отметили, что знают о проблемах дома и держат его на особом контроле. После аварийной ситуации 18 августа специалисты компании поставили распорку, чтобы "не случилось никаких обрушений", отметила представитель "Треста".

"Был сильный ливень, небольшое затопление на лестнице и на потолке. Там устранили аварийную ситуацию, поставили распорку. Она уменьшает вероятность обрушения потолка. Дальнейшие действия УК — организовать собрание собственников, чтобы принять решение по поводу экспертизы об аварийности дома. Визуально дом является аварийным, но документально это не подтверждено. Нет экспертизы, нет заключения, надо это исправлять", — рассказали в управляющей компании.

Однако оплатить экспертизу должны именно собственники, объяснили в управляющей компании. Ведь администрация проводит её только если в доме есть муниципальная собственность. А в случае с ул. Чкалова, 1а, все квартиры находятся в собственности физлиц.

"Для признания аварийности дома нужно заключение эксперта, причем по всем категориям — фундамент, кровля, перекрытия... Если мы хотим признать дом аварийным, мы обследуем весь дом. Поэтому для начала нужно собраться собственниками, обсудить момент и принять решение. Я так понимаю, что не все хотят признаваться аварийными", — отметила она.

Пока же понять процент износа дома просто невозможно, отметили в "Тресте". Но в УК предполагают, что цифра должна быть более 70% износа. Это значит, что дом должны признать аварийным.

В УК пояснили, что за последние две недели представители ЖЭУ выезжали туда три раза. А аварийно-диспетчерская служба, электрик и сантехник посещают дом на постоянной основе.

Ремонт же в доме УК "Трест" не проводила. Во-первых, компания ответственна за него только три года — она приняла объект лишь в 2020 году. А во-вторых, отметили в ЖЭУ, для текущего ремонта у УК сейчас денег нет, потому что только четыре квартиры из восьми за него платят. Остальные должны "Тресту" деньги. Причем по одной квартире задолженность составляет 47 тысяч рублей (в месяц надо платить по 300-400 рублей). В такой ситуации требовать от УК ремонта нельзя, отметили в компании.

















































































Дом на ул. Чкалова, 1а/ Фото: amic.ru

К тому же, текущий и даже капитальный ремонт ситуацию точно не исправит, потому что дом с большей вероятностью придётся сносить, отметили в УК.

"Если аварийность дома больше 70%, там капремонт нецелесообразен. Там и внутренние конструкции, и перекрытия, скорее всего, восстановительными работами уже не исправить. Здесь должна быть экспертиза, заключение специалиста. Письмо с заключением предоставляется в комитет, который рассматривает вопрос. Если это капремонт, нужны одни действия, а если авария, то другие. В основном дома, похожие на Чкалова, 1а, имеют статус аварийных, и там уже от УК мало что зависит. Когда дом аварийный, ответственность идет на власти", — отметила представитель управляющей компании.

Пока же должно состояться собрание собственников. Нужно, чтобы более 2/3 жильцов согласились на него прийти, а потом решили заказать экспертизу, собрали на неё деньги и предоставили результаты властям. А если дом признают аварийным, людям придётся несколько лет ждать очереди на снос и расселение. Пока же они, видимо, будут надеяться на то, что небольшая распорка, как могучий Атлант, удержит на себе хлипкий потолок.

Amic.ru направил в мэрию запрос по ситуации с домом. С ответом городской администрации мы ознакомим читателей позднее.