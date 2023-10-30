Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в Махачкале
В Следкоме отметили, что призывы к протестам были опубликованы в различных аккаунтах в соцсетях с целью организации массовых беспорядков
30 октября 2023, 15:54, ИА Амител
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Там отметили, что в различных аккаунтах в соцсетях с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции в районе международного аэропорта Уйташ в момент прибытия самолета из Израиля. В ходе массовых беспорядков были учинены погромы в аэропорту.
Председатель СК РФ поручил главе СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля.
Аэропорт временно закрыли. Росавиация сообщала, что открыть его планируют уже в ночь на 31 октября. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.
16:09:51 30-10-2023
Бедный Бастрыкин, каждый день он ставит на контроль бескрание просторы России, когда же он работает по существу?
20:33:26 30-10-2023
Нас всегда сообщают как он ставит на контроль, а вот конечный результат контроля, для нас загадка, это выглядит, как будто его задача только ставить.