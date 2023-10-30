Меликов: силовики до последнего не применяли силу при беспорядках в Махачкале

Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей"

30 октября 2023, 14:20, ИА Амител

Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу". Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-подходе заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей". Правоохранители пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность действий. Это позволило избежать большого количества травмированных или пострадавших.

Меликов также отметил действия депутата Госдумы Хизри Абакарова и чиновников, которые находились на месте и вели переговоры.

Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля.

Аэропорт временно закрыли. Росавиация сообщала, что открыть его планируют уже в ночь на 31 октября. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.