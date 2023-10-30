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Меликов: силовики до последнего не применяли силу при беспорядках в Махачкале

Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей"

30 октября 2023, 14:20, ИА Амител

Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу". Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-подходе заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей". Правоохранители пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность действий. Это позволило избежать большого количества травмированных или пострадавших.

Меликов также отметил действия депутата Госдумы Хизри Абакарова и чиновников, которые находились на месте и вели переговоры.

Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля.

Аэропорт временно закрыли. Росавиация сообщала, что открыть его планируют уже в ночь на 31 октября. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.

чрезвычайное происшествие

Комментарии 7

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Гость

14:51:21 30-10-2023

что-то не узнаю "силовиков". с мирными демонстрантами и пикетчиками они так не церемонились. или тут разница в том, что в ответ могло прилететь?

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Гость

14:52:33 30-10-2023

Не удивлюсь если в следующем рассказе напишут что это всё хохлы организовали и обзвонили всех по телефону ...

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Гость

21:41:19 30-10-2023

Гость (14:52:33 30-10-2023) Не удивлюсь если в следующем рассказе напишут что это всё хо... Примерно так и было

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Гость

14:57:04 30-10-2023

Подъём туристической отрасли зафиксирован в последние дни в Дагестане. На фоне событий происходящих во всём мире, всё больше туристов выбирает Дагестан в качестве места отдыха. Красоты гор также привлекают сюда немалое количество людей. Вчера местные жители приветствуют прилетевших туристов лично, после чего развезли их по отелям и гостиницам. Ведь Махачкала является одним из наиболее гостеприимных мест России.

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гость

09:30:59 31-10-2023

они же не тупые бараны, чтобы ими могли управлять по телефону?!

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Гость

09:35:49 31-10-2023

гость (09:30:59 31-10-2023) они же не тупые бараны, чтобы ими могли управлять по телефон... кто знает..кто знает...

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Гость

13:48:08 31-10-2023

С Пригожиным обгадились, теперь тут. Не готовы силовики впрягаться против массы. Ещё наваляют, чего доброго. Это не тщедушных демонстрантов винтить за брошенный пластмассовый стаканчик

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