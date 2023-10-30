Меликов: силовики до последнего не применяли силу при беспорядках в Махачкале
Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей"
30 октября 2023, 14:20, ИА Амител
Сотрудники силовых структур в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы до последнего не применяли физическую силу, "надеясь образумить толпу". Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-подходе заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Он отметил, что толпа управлялась "операторами", которые не находились в ней, руководили "дистанционно, при помощи социальных сетей". Правоохранители пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность действий. Это позволило избежать большого количества травмированных или пострадавших.
Меликов также отметил действия депутата Госдумы Хизри Абакарова и чиновников, которые находились на месте и вели переговоры.
Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля.
Аэропорт временно закрыли. Росавиация сообщала, что открыть его планируют уже в ночь на 31 октября. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.
14:51:21 30-10-2023
что-то не узнаю "силовиков". с мирными демонстрантами и пикетчиками они так не церемонились. или тут разница в том, что в ответ могло прилететь?
14:52:33 30-10-2023
Не удивлюсь если в следующем рассказе напишут что это всё хохлы организовали и обзвонили всех по телефону ...
21:41:19 30-10-2023
Гость (14:52:33 30-10-2023) Не удивлюсь если в следующем рассказе напишут что это всё хо... Примерно так и было
14:57:04 30-10-2023
Подъём туристической отрасли зафиксирован в последние дни в Дагестане. На фоне событий происходящих во всём мире, всё больше туристов выбирает Дагестан в качестве места отдыха. Красоты гор также привлекают сюда немалое количество людей. Вчера местные жители приветствуют прилетевших туристов лично, после чего развезли их по отелям и гостиницам. Ведь Махачкала является одним из наиболее гостеприимных мест России.
09:30:59 31-10-2023
они же не тупые бараны, чтобы ими могли управлять по телефону?!
09:35:49 31-10-2023
гость (09:30:59 31-10-2023) они же не тупые бараны, чтобы ими могли управлять по телефон... кто знает..кто знает...
13:48:08 31-10-2023
С Пригожиным обгадились, теперь тут. Не готовы силовики впрягаться против массы. Ещё наваляют, чего доброго. Это не тщедушных демонстрантов винтить за брошенный пластмассовый стаканчик