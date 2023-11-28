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Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении младенца в Барнауле

Как сообщали СМИ, мать проломила череп новорожденной дочке, поскольку не могла ее успокоить

28 ноября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследования уголовного дела в отношении молодой матери, которая проломила череп новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел 25 ноября в кризисном центре для женщин в Барнауле. Там 24-летняя девушка находилась с симптомами послеродовой депрессии. Мать якобы не могла успокоить ребенка и избила ее.

По информации следователей, ребенка госпитализировали. СМИ писали, что у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Агрессивную родительницу поместили в психиатрическую больницу.

Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

09:29:09 28-11-2023

Стерилизовать тыжмать

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О господи

09:57:27 28-11-2023

Таким идиоткам Господь дал ребёнка. Да её просто убить нужно!

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Юс

10:50:47 28-11-2023

У Бастрыкина, видимо, особое внимание к Барнаулу. Постоянно следит за законностью в нашем городе, причём, лично)))

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Гость

12:56:49 28-11-2023

Юс (10:50:47 28-11-2023) У Бастрыкина, видимо, особое внимание к Барнаулу. Постоянно ... ага. лично. размечтались

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