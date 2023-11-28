Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении младенца в Барнауле
Как сообщали СМИ, мать проломила череп новорожденной дочке, поскольку не могла ее успокоить
28 ноября 2023, 08:35, ИА Амител
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследования уголовного дела в отношении молодой матери, которая проломила череп новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел 25 ноября в кризисном центре для женщин в Барнауле. Там 24-летняя девушка находилась с симптомами послеродовой депрессии. Мать якобы не могла успокоить ребенка и избила ее.
По информации следователей, ребенка госпитализировали. СМИ писали, что у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Агрессивную родительницу поместили в психиатрическую больницу.
Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства происшествия выясняются.
09:29:09 28-11-2023
Стерилизовать тыжмать
09:57:27 28-11-2023
Таким идиоткам Господь дал ребёнка. Да её просто убить нужно!
10:50:47 28-11-2023
У Бастрыкина, видимо, особое внимание к Барнаулу. Постоянно следит за законностью в нашем городе, причём, лично)))
12:56:49 28-11-2023
Юс (10:50:47 28-11-2023) У Бастрыкина, видимо, особое внимание к Барнаулу. Постоянно ... ага. лично. размечтались