Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении младенца в Барнауле

Как сообщали СМИ, мать проломила череп новорожденной дочке, поскольку не могла ее успокоить

28 ноября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследования уголовного дела в отношении молодой матери, которая проломила череп новорожденной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел 25 ноября в кризисном центре для женщин в Барнауле. Там 24-летняя девушка находилась с симптомами послеродовой депрессии. Мать якобы не могла успокоить ребенка и избила ее.

По информации следователей, ребенка госпитализировали. СМИ писали, что у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Агрессивную родительницу поместили в психиатрическую больницу.

Следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства происшествия выясняются.