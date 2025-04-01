Бастрыкин поставил на контроль проверку по жалобе бийского пенсионера на газовую компанию

Дом мужчины должны были подключить в рамках программы "Социальная газификация" еще в декабре 2024 года, однако этого не произошло

01 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Газовая плита / Фото: pxhere.com

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав пенсионера из Бийска. Как сообщает пресс-служба ведомства, дом мужчины должны были подключить газу в рамках программы "Социальная газификация" еще в декабре 2024 года, однако этого не произошло.

Как рассказали активисты Народного фронта, газовая компания выставила пожилому бийчанину счет на 280 тысяч рублей, потребовав деньги за "комплексное" подключение, в которое входит оплата труб и оборудования. При этом указанная сумма оказалась вдвое выше среднерыночной стоимости подобных услуг в регионе.

Пенсионер хотел самостоятельно закупить оборудование, однако получил от компании отказ. При этом ему заявили, что озвученная цена "льготная", а другие жители платят еще больше. Из-за отсутствия возможности оплатить услуги мужчина продолжает отапливать дом дровами.

Сейчас управление СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку. Бастрыкин взял ее на контроль.