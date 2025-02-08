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В Бийске многодетную семью подключили к природному газу

Теперь воспитывающие троих детей супруги смогут значительно меньше тратиться на отопление

08 февраля 2025, 07:35, ИА Амител

Газовая плита / Фото: pxhere.com
Газовая плита / Фото: pxhere.com

В Бийске дом многодетной семьи подключили к природному газу, рассказали в Минстрое Алтайского края.

"Супруги Людмила Наумова и Сергей Васильев воспитывают троих детей. С подключением газа расходы семьи на отопление станут значительно меньше", – сказано в публикации.

В их доме установили современное газовое оборудование, счетчики и сигнализаторы загазованности, обеспечивающие безопасное использование газа. Благодаря региональным мерам поддержки семье удалось сократить затраты на газификацию на 100 тысяч рублей.

Отмечается, что на сегодняшний день в Бийске техническая возможность подключения к природному газу создана для 5,5 тысячи домов. Около пяти тысяч семей уже заключили договоры на догазификацию, а более четырех тысяч домовладений подключены – сети проведены до границ участков.

С начала 2025 года в Алтайском крае газифицировано уже 750 домов.

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НОВОСТИОбщество
Бийск газификация Многодетные семьи

Комментарии 4

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Коль

13:03:01 08-02-2025

Да уж...

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Гость

22:09:51 08-02-2025

А сколько многодетных семей ещё не подключены? "забыли" написать😳

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Гость

22:11:39 08-02-2025

Сколько же лет они ждали этого подключения?🙄

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Гость

22:27:16 08-02-2025

"технически" возможность есть, практически хрен подключишься, судя по цифрам подключённых🙄

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