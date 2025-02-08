В Бийске многодетную семью подключили к природному газу
Теперь воспитывающие троих детей супруги смогут значительно меньше тратиться на отопление
08 февраля 2025, 07:35, ИА Амител
В Бийске дом многодетной семьи подключили к природному газу, рассказали в Минстрое Алтайского края.
"Супруги Людмила Наумова и Сергей Васильев воспитывают троих детей. С подключением газа расходы семьи на отопление станут значительно меньше", – сказано в публикации.
В их доме установили современное газовое оборудование, счетчики и сигнализаторы загазованности, обеспечивающие безопасное использование газа. Благодаря региональным мерам поддержки семье удалось сократить затраты на газификацию на 100 тысяч рублей.
Отмечается, что на сегодняшний день в Бийске техническая возможность подключения к природному газу создана для 5,5 тысячи домов. Около пяти тысяч семей уже заключили договоры на догазификацию, а более четырех тысяч домовладений подключены – сети проведены до границ участков.
С начала 2025 года в Алтайском крае газифицировано уже 750 домов.
13:03:01 08-02-2025
Да уж...
22:09:51 08-02-2025
А сколько многодетных семей ещё не подключены? "забыли" написать😳
22:11:39 08-02-2025
Сколько же лет они ждали этого подключения?🙄
22:27:16 08-02-2025
"технически" возможность есть, практически хрен подключишься, судя по цифрам подключённых🙄