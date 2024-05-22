Бастрыкин потребовал доклад из-за необеспечения лекарством больной девочки с Алтая

Алтайские следователи возбудили уголовное дело

22 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о необеспечении ребенка жизненно необходимым лекарством в Алтайском крае. Об этом сообщают в информационном центре ведомства.

К Бастрыкину в его приемную во "ВКонтакте" обратилась жительница региона и пожаловалась на то, что ее десятилетняя дочь-инвалид страдает от тяжелого заболевания, но ей не дают необходимое для жизни лекарство.

"В мае текущего года ребенок не был обеспечен медикаментами, а вместо назначенного препарата местные органы здравоохранения предложили семье другое лекарство, прием которого может вызвать негативные последствия для здоровья", – говорится в сообщении.

В алтайском управлении СК возбудили уголовное дело. Его руководитель Игорь Колесниченко должен будет доложить Александру Бастрыкину о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.