Бастрыкин потребовал доклад после жалоб на высокие для инвалидов бордюры в Барнауле

Следователи уже проводят проверку

07 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад после жалоб на отсутствие доступной среды для маломобильных граждан в Барнауле, сообщили ведомстве.

Поводом для этого стало сообщение в соцсети о том, что в столице Алтайского края строители в рамках ремонта установили высокие бордюры вдоль тротуаров, а имеющиеся повреждения дорожного полотна не устранили.

"В результате инвалиды-колясочники вынуждены передвигаться по проезжей части при помощи третьих лиц", — говорится в сообщении пресс-службы.

В краевом управлении СК по этому факту уже проводят проверку. Об установленных в ее ходе обстоятельствах и итогах доложат Бастрыкину.