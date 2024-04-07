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Бастрыкин потребовал доклад после жалоб на высокие для инвалидов бордюры в Барнауле

Следователи уже проводят проверку

07 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад после жалоб на отсутствие доступной среды для маломобильных граждан в Барнауле, сообщили ведомстве.

Поводом для этого стало сообщение в соцсети о том, что в столице Алтайского края строители в рамках ремонта установили высокие бордюры вдоль тротуаров, а имеющиеся повреждения дорожного полотна не устранили. 

"В результате инвалиды-колясочники вынуждены передвигаться по проезжей части при помощи третьих лиц", — говорится в сообщении пресс-службы.

В краевом управлении СК по этому факту уже проводят проверку. Об установленных в ее ходе обстоятельствах и итогах доложат Бастрыкину.

Барнаул инвалиды

Комментарии 5

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Гость

08:13:37 07-04-2024

Старый, знает где Барнаул то находится? Потребовал он ...

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Гость

10:15:16 07-04-2024

Уже надоело - Бастрыкин уделяет больше внимание, чем чиновники алтайского "Белого дома".

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Жора

12:38:53 07-04-2024

Гость (10:15:16 07-04-2024) Уже надоело - Бастрыкин уделяет больше внимание, чем чиновн
Чинушкам главное земли побольше продать под человейники.

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Гость

14:51:57 07-04-2024

А ценообразование и организацию работы общественного транспорта он проверить случайно не хочет?

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Гость

20:38:40 07-04-2024

Бордюры в Барнауле и для машин высокие половина машин бампером в бордюры упираются(

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