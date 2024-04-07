Бастрыкин потребовал доклад после жалоб на высокие для инвалидов бордюры в Барнауле
Следователи уже проводят проверку
07 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад после жалоб на отсутствие доступной среды для маломобильных граждан в Барнауле, сообщили ведомстве.
Поводом для этого стало сообщение в соцсети о том, что в столице Алтайского края строители в рамках ремонта установили высокие бордюры вдоль тротуаров, а имеющиеся повреждения дорожного полотна не устранили.
"В результате инвалиды-колясочники вынуждены передвигаться по проезжей части при помощи третьих лиц", — говорится в сообщении пресс-службы.
В краевом управлении СК по этому факту уже проводят проверку. Об установленных в ее ходе обстоятельствах и итогах доложат Бастрыкину.
08:13:37 07-04-2024
Старый, знает где Барнаул то находится? Потребовал он ...
10:15:16 07-04-2024
Уже надоело - Бастрыкин уделяет больше внимание, чем чиновники алтайского "Белого дома".
12:38:53 07-04-2024
Гость (10:15:16 07-04-2024) Уже надоело - Бастрыкин уделяет больше внимание, чем чиновн
Чинушкам главное земли побольше продать под человейники.
14:51:57 07-04-2024
А ценообразование и организацию работы общественного транспорта он проверить случайно не хочет?
20:38:40 07-04-2024
Бордюры в Барнауле и для машин высокие половина машин бампером в бордюры упираются(