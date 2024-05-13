Бастрыкин потребовал доклад из-за отказа госпитализировать парализованного бийчанина
Положить в больницу пожилого мужчину удалось только после вмешательства активистов
13 мая 2024, 12:40, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации с пожилым жителем Бийска, которому отказали в госпитализации, сообщает информационный центр ведомства.
6 мая пенсионер внезапно утратил способность двигаться и говорить. Скорая помощь доставила его в больницу, но там ему отказали в стационарном лечении из-за отсутствия свободных мест в палатах. На следующий день его также не приняли, а решить проблему удалось только после вмешательства активистов.
Региональное управление СК уже проводит проверку. Руководитель ведомства Игорь Колесниченко должен представить Бастрыкину доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – отметили в СКР.
14:56:24 13-05-2024
- "Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации с пожилым жителем Бийска, которому отказали в госпитализации" ================= Что делают прокуроры Бийска и глав прокурор края. когда они начнут возбуждаться? Бастрыкину надо жуликов ловить, он отвлекается на вопиющие проступки местных вельмож.