Бастрыкин потребовал доклад из-за отказа госпитализировать парализованного бийчанина

Положить в больницу пожилого мужчину удалось только после вмешательства активистов

13 мая 2024, 12:40, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации с пожилым жителем Бийска, которому отказали в госпитализации, сообщает информационный центр ведомства.

6 мая пенсионер внезапно утратил способность двигаться и говорить. Скорая помощь доставила его в больницу, но там ему отказали в стационарном лечении из-за отсутствия свободных мест в палатах. На следующий день его также не приняли, а решить проблему удалось только после вмешательства активистов.

Региональное управление СК уже проводит проверку. Руководитель ведомства Игорь Колесниченко должен представить Бастрыкину доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.