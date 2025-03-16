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Бастрыкин потребовал доклад о таксисте, который высадил 12-летнюю девочку

Мужчина не стал довозить ребенка до пункта назначения, несмотря на оплаченную поездку

16 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с барнаульским таксистом, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Ранее в марте горожанка заказала в сервисе такси "Максим" автомобиль для дочери, чтобы ее отвезли в школу в Новоалтайск. По пути водитель заметил, что отправленная женщиной предоплата не поступила на его заблокированную карту. Он потребовал по телефону от матери пассажирки перевести дополнительную сумму на другой счет, угрожая не выпустить девочку из авто. Получив отказ, он высадил ребенка из салона, не доставив до места назначения.

Впоследствии "Максим" на месяц отключил этого шофера от заказов.

Алтайские следователи тем временем уже проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения и проверку контролируют в центральном аппарате СК.

 
Барнаул Происшествия Такси

Комментарии 11

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Гость

08:13:59 16-03-2025

Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК надо обращаться сразу к Бастрыкину, а не к нашим....

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Гость

11:41:52 16-03-2025

Гость (08:13:59 16-03-2025) Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК над... Лучше к вашим
Они быстрее Бастрыкину переправят
У них прямая связь с ним..

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Юс

12:23:00 16-03-2025

Гость (08:13:59 16-03-2025) Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК над... Вот и я думаю, когда Бастрыкин спит? Всё хулиганьём да таксистами занимается, доклады требует...

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Гость

14:05:54 16-03-2025

Гость (08:13:59 16-03-2025) Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК над... Бастыркин только получает и наблюдает. Лучше Трампу писать.

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Алина

10:46:08 16-03-2025

Подскажите куда куда обращаться в таких случаях?

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Гость

19:33:22 16-03-2025

Алина (10:46:08 16-03-2025) Подскажите куда куда обращаться в таких случаях?... 112

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Гость

11:12:55 16-03-2025

Это не дело для Председателя СКР, конечно.
Но если это единственный способ причесать быдло, с их скотскими понятиям, то ок.

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Олег

11:39:31 16-03-2025

Нехороший таксист, хотим знать его фото, ФИО, дабы не подвергать детей опасности.
Не плохо бы региональные рейтинги по персоналиям.
Хорошо, что просто высадил, а мог ведь изнасиловать и убить.

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Гость.

12:39:04 16-03-2025

Мораль такова, что в таких случае надо называть ФИО морального урода, гниду народ должен знать в лицо.

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Гость

14:12:48 16-03-2025

Это как если бы директор АвтоВАЗа лично стоял возле токаря и штангенциркулем проверял, правильно ли тот выточил болт.
Может ему самому лучше токарем работать, если не может организовать производственную систему?

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гость

15:27:20 16-03-2025

Гость (14:12:48 16-03-2025) Это как если бы директор АвтоВАЗа лично стоял возле токаря и... +++++++++++++

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