Бастрыкин потребовал доклад о таксисте, который высадил 12-летнюю девочку

Мужчина не стал довозить ребенка до пункта назначения, несмотря на оплаченную поездку

16 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с барнаульским таксистом, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Ранее в марте горожанка заказала в сервисе такси "Максим" автомобиль для дочери, чтобы ее отвезли в школу в Новоалтайск. По пути водитель заметил, что отправленная женщиной предоплата не поступила на его заблокированную карту. Он потребовал по телефону от матери пассажирки перевести дополнительную сумму на другой счет, угрожая не выпустить девочку из авто. Получив отказ, он высадил ребенка из салона, не доставив до места назначения.

Впоследствии "Максим" на месяц отключил этого шофера от заказов.

Алтайские следователи тем временем уже проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения и проверку контролируют в центральном аппарате СК.