Бастрыкин потребовал доклад о таксисте, который высадил 12-летнюю девочку
Мужчина не стал довозить ребенка до пункта назначения, несмотря на оплаченную поездку
16 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с барнаульским таксистом, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Ранее в марте горожанка заказала в сервисе такси "Максим" автомобиль для дочери, чтобы ее отвезли в школу в Новоалтайск. По пути водитель заметил, что отправленная женщиной предоплата не поступила на его заблокированную карту. Он потребовал по телефону от матери пассажирки перевести дополнительную сумму на другой счет, угрожая не выпустить девочку из авто. Получив отказ, он высадил ребенка из салона, не доставив до места назначения.
Впоследствии "Максим" на месяц отключил этого шофера от заказов.
Алтайские следователи тем временем уже проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.
Исполнение поручения и проверку контролируют в центральном аппарате СК.
08:13:59 16-03-2025
Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК надо обращаться сразу к Бастрыкину, а не к нашим....
11:41:52 16-03-2025
Гость (08:13:59 16-03-2025) Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК над... Лучше к вашим
Они быстрее Бастрыкину переправят
У них прямая связь с ним..
12:23:00 16-03-2025
Гость (08:13:59 16-03-2025) Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК над... Вот и я думаю, когда Бастрыкин спит? Всё хулиганьём да таксистами занимается, доклады требует...
14:05:54 16-03-2025
Гость (08:13:59 16-03-2025) Мораль такова, при всех нарушениях и преступлениях в АК над... Бастыркин только получает и наблюдает. Лучше Трампу писать.
10:46:08 16-03-2025
Подскажите куда куда обращаться в таких случаях?
19:33:22 16-03-2025
Алина (10:46:08 16-03-2025) Подскажите куда куда обращаться в таких случаях?... 112
11:12:55 16-03-2025
Это не дело для Председателя СКР, конечно.
Но если это единственный способ причесать быдло, с их скотскими понятиям, то ок.
11:39:31 16-03-2025
Нехороший таксист, хотим знать его фото, ФИО, дабы не подвергать детей опасности.
Не плохо бы региональные рейтинги по персоналиям.
Хорошо, что просто высадил, а мог ведь изнасиловать и убить.
12:39:04 16-03-2025
Мораль такова, что в таких случае надо называть ФИО морального урода, гниду народ должен знать в лицо.
14:12:48 16-03-2025
Это как если бы директор АвтоВАЗа лично стоял возле токаря и штангенциркулем проверял, правильно ли тот выточил болт.
Может ему самому лучше токарем работать, если не может организовать производственную систему?
15:27:20 16-03-2025
Гость (14:12:48 16-03-2025) Это как если бы директор АвтоВАЗа лично стоял возле токаря и... +++++++++++++