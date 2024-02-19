Бастрыкин потребовал доклад по проблеме инвалида с Алтая, которому не дают протез

Житель региона с 2022 года не может добиться ни нового протеза, ни ремонта старого

19 февраля 2024, 09:18, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: pxhere.com

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав инвалида в Алтайском крае.

В соцсетях реготделения Народного фронта накануне рассказывали о бывшем сотруднике МЧС, который в 2018 году лишился ноги, а с 2022-го не может добиться ни нового протеза, ни ремонта старого, уже совсем износившегося.

По этому факту алтайские следователи начали проверку, отметили в информационном центре федерального Следкома.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.