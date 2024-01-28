Бастрыкин потребовал доклад по расследованию дела об угрозах со стороны барнаульца

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве

28 января 2024, 16:35, ИА Амител

Барнаулец угрожает расправой из-за видео с ним / Кадры: Barnaul 22

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании дела в отношении барнаульца, избившего елку, а затем угрожавшего расправой тому, кто выложил видео в соцсети. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В социальных сетях размещена информация о том, что в Барнауле уроженец одной из стран Закавказья в ходе возникшего конфликта угрожал местному жителю", – сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело завели по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.