Бастрыкин потребовал доклад по расследованию дела об угрозах со стороны барнаульца
Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве
28 января 2024, 16:35, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании дела в отношении барнаульца, избившего елку, а затем угрожавшего расправой тому, кто выложил видео в соцсети. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В социальных сетях размещена информация о том, что в Барнауле уроженец одной из стран Закавказья в ходе возникшего конфликта угрожал местному жителю", – сказано в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело завели по статье "Хулиганство".
Ранее сообщалось, что барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.
16:57:40 28-01-2024
Может Бастрыкину проще в Барнаул переехать и на месте руководить? Толку больше будет.
17:44:40 28-01-2024
Как по мне, аналогично Треповой, бибизянке нужен максимальный срок. Чтобы поняли.
18:15:22 28-01-2024
А басмач точно барнаулец ?
23:14:02 28-01-2024
Гость (18:15:22 28-01-2024) А басмач точно барнаулец ?... Он не басмач, он с Закавказья.
21:09:47 28-01-2024
О как!? щас всё через Бастрыкина!?
00:01:59 29-01-2024
не называйте это чмо барнаульцем! даже если крыса родится в конюшне, жеребцом она не станет! а тут видно, что черныш
06:17:01 29-01-2024
дядя Туран порешает, понять, простить.
08:53:31 29-01-2024
Страны Закавказья — Грузия, Азербайджан и Армения. Если это мигрант - депортировать из страны. Если это бывший мигрант с гражданством РФ - лишить гражданства и депортировать из страны. Закон в прошлом году именно для таких придумали.
10:42:12 29-01-2024
совсем берега попутали эти приезжие.
12:38:00 29-01-2024
Почему при угрозе убийством возбудились по хулиганка? Можно было административку возбудить
12:38:40 29-01-2024
Следите за этим делом, очень хочу как этот обезьян будет плакать и извиняться, но его все равно закроют, а когда отсидит - выпнут из страны.