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Бастрыкин потребовал доклад по расследованию дела об угрозах со стороны барнаульца

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве

28 января 2024, 16:35, ИА Амител

Барнаулец угрожает расправой из-за видео с ним / Кадры: Barnaul 22
Барнаулец угрожает расправой из-за видео с ним / Кадры: Barnaul 22

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании дела в отношении барнаульца, избившего елку, а затем угрожавшего расправой тому, кто выложил видео в соцсети. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В социальных сетях размещена информация о том, что в Барнауле уроженец одной из стран Закавказья в ходе возникшего конфликта угрожал местному жителю", – сказано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело завели по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Гость

16:57:40 28-01-2024

Может Бастрыкину проще в Барнаул переехать и на месте руководить? Толку больше будет.

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Гость

17:44:40 28-01-2024

Как по мне, аналогично Треповой, бибизянке нужен максимальный срок. Чтобы поняли.

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Гость

18:15:22 28-01-2024

А басмач точно барнаулец ?

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Гость

23:14:02 28-01-2024

Гость (18:15:22 28-01-2024) А басмач точно барнаулец ?... Он не басмач, он с Закавказья.

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Гость

21:09:47 28-01-2024

О как!? щас всё через Бастрыкина!?

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Гость

00:01:59 29-01-2024

не называйте это чмо барнаульцем! даже если крыса родится в конюшне, жеребцом она не станет! а тут видно, что черныш

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ВВП

06:17:01 29-01-2024

дядя Туран порешает, понять, простить.

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ыть

08:53:31 29-01-2024

Страны Закавказья — Грузия, Азербайджан и Армения. Если это мигрант - депортировать из страны. Если это бывший мигрант с гражданством РФ - лишить гражданства и депортировать из страны. Закон в прошлом году именно для таких придумали.

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горожанка

10:42:12 29-01-2024

совсем берега попутали эти приезжие.

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Гость

12:38:00 29-01-2024

Почему при угрозе убийством возбудились по хулиганка? Можно было административку возбудить

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Гость

12:38:40 29-01-2024

Следите за этим делом, очень хочу как этот обезьян будет плакать и извиняться, но его все равно закроют, а когда отсидит - выпнут из страны.

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