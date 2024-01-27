Полиция начала проверку из-за барнаульца, угрожавшего расправой за видео с елкой
Стражи порядка уже работают с участниками конфликта
27 января 2024, 19:15, ИА Амител
Полиция Барнаула проводит проверку из-за видео с елкой и последующих угроз / Кадр: "В курсе 22"
Барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.
"Женщине, которая ранее анонимно выложила видеоролик, поступают угрозы. УМВД по городу Барнаулу проводит проверку", – рассказали в ведомстве.
Также добавили, что сообщение зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району. Участников инцидента уже установили – с ними работают полицейские. Процессуальное решение в их отношении примут по итогам проверки.
20:26:02 27-01-2024
Да ладно вам, сейчас Абу извинится и всё нормально будет!
21:20:41 27-01-2024
пусть на камеру извиняется! и перед елкой тоже.
22:57:50 27-01-2024
Снова приезжие? доколе, граждане. В очень дурном тоне выставляют нацию, позорят своих соплеменников и родителей. какой стыд
09:20:40 28-01-2024
лея (22:57:50 27-01-2024) Снова приезжие? доколе, граждане. В очень дурном тоне выстав... А ты два факта в один вообще не в состоянии связать? Недавно же ЗА ратовала. Глупая ты баба.
00:11:17 28-01-2024
Назначить административку, обрить и отправить на СВО, пусть там угрожает...
00:39:51 28-01-2024
119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, до двух лет.
07:48:21 28-01-2024
Рожу лица мамбеку толерастно прикрыли.
08:39:25 28-01-2024
гнать бибизяну на пальмы
10:49:43 28-01-2024
Поднимали же в Думе вопрос по басмачам, а воз и ныне там.