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Полиция начала проверку из-за барнаульца, угрожавшего расправой за видео с елкой

Стражи порядка уже работают с участниками конфликта

27 января 2024, 19:15, ИА Амител

Полиция Барнаула проводит проверку из-за видео с елкой и последующих угроз / Кадр: "В курсе 22"
Полиция Барнаула проводит проверку из-за видео с елкой и последующих угроз / Кадр: "В курсе 22"

Барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.

"Женщине, которая ранее анонимно выложила видеоролик, поступают угрозы. УМВД по городу Барнаулу проводит проверку", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что сообщение зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району. Участников инцидента уже установили – с ними работают полицейские. Процессуальное решение в их отношении примут по итогам проверки.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

20:26:02 27-01-2024

Да ладно вам, сейчас Абу извинится и всё нормально будет!

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Гость

21:20:41 27-01-2024

пусть на камеру извиняется! и перед елкой тоже.

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лея

22:57:50 27-01-2024

Снова приезжие? доколе, граждане. В очень дурном тоне выставляют нацию, позорят своих соплеменников и родителей. какой стыд

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Гость

09:20:40 28-01-2024

лея (22:57:50 27-01-2024) Снова приезжие? доколе, граждане. В очень дурном тоне выстав... А ты два факта в один вообще не в состоянии связать? Недавно же ЗА ратовала. Глупая ты баба.

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Гость

00:11:17 28-01-2024

Назначить административку, обрить и отправить на СВО, пусть там угрожает...

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Гость

00:39:51 28-01-2024

119 УК РФ - угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, до двух лет.

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Гость

07:48:21 28-01-2024

Рожу лица мамбеку толерастно прикрыли.

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Гость

08:39:25 28-01-2024

гнать бибизяну на пальмы

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Гость

10:49:43 28-01-2024

Поднимали же в Думе вопрос по басмачам, а воз и ныне там.

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