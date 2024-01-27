Полиция начала проверку из-за барнаульца, угрожавшего расправой за видео с елкой

Стражи порядка уже работают с участниками конфликта

27 января 2024, 19:15, ИА Амител

Полиция Барнаула проводит проверку из-за видео с елкой и последующих угроз / Кадр: "В курсе 22"

Барнаульская полиция начала проверку из-за мужчин, которые пнули елку в доме на Солнечной Поляне, а затем один из них угрожал расправой женщине за публикацию в соцсетях соответствующей записи с камер видеонаблюдения.

"Женщине, которая ранее анонимно выложила видеоролик, поступают угрозы. УМВД по городу Барнаулу проводит проверку", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что сообщение зарегистрировали в отделе полиции по Индустриальному району. Участников инцидента уже установили – с ними работают полицейские. Процессуальное решение в их отношении примут по итогам проверки.