Бастрыкин потребовал доклад после ДТП с автобусом в Бийске
Пассажирский транспорт отлетел в остановку и сбил двух человек, после того как в него врезался грузовик
03 июля 2024, 10:30, ИА Амител
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Бийске, сообщили в информационном центре федерального ведомства.
1 июля водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский транспорт, после чего тот отлетел в остановку и сбил двух человек, в том числе 17-летнюю девушку. Раненых госпитализировали.
Сотрудники алтайского Следкома возбудили уголовное дело.
"Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Михаила Силюкова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в СКР.
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