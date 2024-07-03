Бастрыкин потребовал доклад после ДТП с автобусом в Бийске

Пассажирский транспорт отлетел в остановку и сбил двух человек, после того как в него врезался грузовик

03 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Фото с места аварии / t.me/mchs_official

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с участием автобуса в Бийске, сообщили в информационном центре федерального ведомства.

1 июля водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский транспорт, после чего тот отлетел в остановку и сбил двух человек, в том числе 17-летнюю девушку. Раненых госпитализировали.

Сотрудники алтайского Следкома возбудили уголовное дело.