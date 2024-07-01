Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бийске и отлетел в остановку
Несколько человек пострадали
01 июля 2024, 10:46, ИА Амител
Фото с места аварии / t.me/mchs_official
Пассажирский автобус после столкновения с грузовиком протаранил остановку в Бийске. Об этом рассказали в МЧС.
Автобус ехал по маршруту Бийск – Усть-Катунь. На остановке в этот момент стояли двое: мужчина и девушка 17 лет. Они получили травмы. Спасатели передали пострадавших врачам.
Подробности и обстоятельства аварии уточняются. Региональная прокуратура начала проверку.
Комментарии 0