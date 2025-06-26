Бастрыкин потребовал доклад после гибели ребенка из-за оборвавшегося провода на Алтае

Трагедия случилась в селе Урюпино Алейского района

26 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: vk.com/sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств гибели ребенка от удара током в Алейском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 21 июня в селе Урюпино.

"В СМИ сообщается, что в Алейском районе в результате удара током погиб 10-летний ребенок. Отмечается, что причиной трагедии мог стать оборванный электрический провод, на который местные власти на протяжении длительного времени не обращали внимания", — рассказали в ведомстве.

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязаннностей).

Руководитель краевого СУ СКР Игорь Колесниченко по поручению Александра Бастрыкина представит доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.