На Алтае возбудили дело после гибели ребенка из-за оборвавшегося провода

Следователи изъяли служебную документацию в организации, обслуживающей линии электропередач

25 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Место трагедии / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело факту смерти ребенка от удара током в Алейском районе, сообщает региональный СК.

21 июня в селе Урюпино десятилетний мальчик во время прогулки получил удар током от поврежденного провода, свисающего с линии электропередач. По данным СК, трагедия произошла на территории заброшенного участка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята служебная документация в организации, обслуживающей линии электропередач.

Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поставил на контроль установление обстоятельств гибели ребенка.