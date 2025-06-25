На Алтае возбудили дело после гибели ребенка из-за оборвавшегося провода
Следователи изъяли служебную документацию в организации, обслуживающей линии электропередач
25 июня 2025, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело факту смерти ребенка от удара током в Алейском районе, сообщает региональный СК.
21 июня в селе Урюпино десятилетний мальчик во время прогулки получил удар током от поврежденного провода, свисающего с линии электропередач. По данным СК, трагедия произошла на территории заброшенного участка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята служебная документация в организации, обслуживающей линии электропередач.
Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поставил на контроль установление обстоятельств гибели ребенка.
15:19:06 25-06-2025
господи ...да там такая заброшка кругом, заросли, сырое всё. неудивительно. Неясно как еще раньше такого не произошло. Вот в городктой черте у нас в поселке Председатель за 2 суток 2 столба поменял ветхих, а там в этих селюках никому ничего не надо, прежде всего жителям, вот и последствия подъехали