Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в алтайской гимназии

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность"

17 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев подростку в одной из гимназий Горно-Алтайска.

Как сообщили в федеральном Следкоме, инцидент выявили через соцсети – там опубликовали видео, на кадрах которого девятиклассник бьет сверстника.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

В произошедшем также разбирается и республиканский Минобр с участием администрации учебного учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних.