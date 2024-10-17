Бастрыкин потребовал доклад после избиения подростка в алтайской гимназии
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность"
17 октября 2024, 15:15, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев подростку в одной из гимназий Горно-Алтайска.
Как сообщили в федеральном Следкоме, инцидент выявили через соцсети – там опубликовали видео, на кадрах которого девятиклассник бьет сверстника.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
В произошедшем также разбирается и республиканский Минобр с участием администрации учебного учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних.
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