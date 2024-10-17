Школьника избили в алтайской гимназии
Подростку оказали медпомощь, правоохранители проводят проверку
17 октября 2024, 09:30, ИА Амител
В одной из гимназий Горно-Алтайска подрались двое девятиклассников, сообщили в Следкоме Республики Алтай.
Инцидент выявили через соцсети – там опубликовали видео, на кадрах которого один школьник наносит побои другому.
Следователи уже установили личности участников конфликта и теперь выясняют все обстоятельства произошедшего. Также организовали процессуальную проверку по статье "Халатность".
В региональном Минобре отметили, что пострадавшему ребенку оказали необходимую медпомощь. Ведомство также разбирается в причинах произошедшего.
"Эта работа ведется с участием администрации гимназии, Министерства образования и науки Республики Алтай, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением родителей учеников – участников и свидетелей произошедшего", – рассказала министр образования Республики Алтай Ольга Саврасова.
11:47:58 17-10-2024
Да это же нормально когда пацаны дерутся. 1980-1990 учился в школе. Даже не знаю сколько раз я лично дрался и сколько раз был сам бит. Ничего плохого в этом нет. Ни разу матери и учителям не жаловался. Да и никто не жаловался. Подрались пацаны и подрались. Это ежедневное обыденное явление было. Тут шумиху подняли. Его через 3 года в армию, а потом на СВО. Он что маме и учителям будет жаловаться когда его враг будет бить? Из пацана вырасти должен мужик, а не девочка. Вот из-за современных нравов и ЛГБД появилось. Сами виноваты. А потом глядишь и на самокат встанет.
12:34:13 17-10-2024
Драки это ненормально, не должно такого быть.
14:07:31 17-10-2024
Гость (12:34:13 17-10-2024) Драки это ненормально, не должно такого быть. ... Не нормальны избиения, травля, издевательства. А драки, - это нормально.
13:50:05 17-10-2024
Гость (11:47:58 17-10-2024) Да это же нормально когда пацаны дерутся. 1980-1990 учился в... Ключевое "дерутся" , а тут избиение , паренёк не отвечал вообще , это не нормально точно. Зато уже повылазили эксперДы "дерутся" , драка это несколько другое.
13:55:37 17-10-2024
Гость (11:47:58 17-10-2024) Да это же нормально когда пацаны дерутся. 1980-1990 учился в... Нет ,ненормально.В школе должны учиться,получать знания а не волтузить друг друга.Если школа такое допускает ,то это хреновая школа,делать там нечего.Знаю из своего опыта.
15:00:48 17-10-2024
Также организовали процессуальную проверку по статье "Халатность".
А против кого? Опять против классного руководителя?
15:35:19 17-10-2024
Драка может быть по обоюдному согласию на равных. В противном случае это избиение. А наблюдают за такими вещами тупорылые идиоты.
16:45:39 17-10-2024
Гость (15:35:19 17-10-2024) Драка может быть по обоюдному согласию на равных. В противно... Мадам, как Вы это представляете? Два молодых организма встретились, составили письменно договор, где изъявили желание подраться. Уточнили при этом, что претензии друг другу не будут иметь если будут телесные повреждения? Странное понятие у Вас о драке? В драке всегда был, есть и будет победитель и побежденный. Называйте своих детей тупорылыми идиотами, а не чужих. Онижематери нарожали квадроберов, ЛГБДТшников, геев - самокатчиков и т.д. Такое ощущение что пишут одни недомамаши - брошенки.