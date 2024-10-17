Школьника избили в алтайской гимназии

Подростку оказали медпомощь, правоохранители проводят проверку

17 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Машина СК / Фото: moscow.sledcom.ru

В одной из гимназий Горно-Алтайска подрались двое девятиклассников, сообщили в Следкоме Республики Алтай.

Инцидент выявили через соцсети – там опубликовали видео, на кадрах которого один школьник наносит побои другому.

Следователи уже установили личности участников конфликта и теперь выясняют все обстоятельства произошедшего. Также организовали процессуальную проверку по статье "Халатность".

В региональном Минобре отметили, что пострадавшему ребенку оказали необходимую медпомощь. Ведомство также разбирается в причинах произошедшего.

"Эта работа ведется с участием администрации гимназии, Министерства образования и науки Республики Алтай, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением родителей учеников – участников и свидетелей произошедшего", – рассказала министр образования Республики Алтай Ольга Саврасова.