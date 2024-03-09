Бастрыкин потребовал доклад после избиения женщины в барнаульском трамвае
Следователи и полицейские проводят проверки
09 марта 2024, 11:55, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по избиению жительницы Барнаула двумя девушками-подростками. Об этом сообщили в телеграм-канале федерального Следкома.
Накануне сестра потерпевшей рассказала, что инцидент случился вечером 7 марта в трамвае № 10. Женщина получила черепно-мозговую травму и обратилась в полицию. Никто из очевидцев при этом не вмешался в конфликт.
"По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю организовано проведение процессуальной проверки. Глава СКР поручил руководителю следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе процессуальной проверки и всех установленных обстоятельствах", – рассказали в ведомстве.
В МВД Алтайского края также сообщили, что зарегистрировали заявление от пострадавшей 1969 года рождения и уже проводят проверку, направленную на установление участников инцидента и его обстоятельств.
13:38:59 09-03-2024
Почему то у девочек такая агрессия ...?
14:31:59 09-03-2024
гость (13:38:59 09-03-2024) Почему то у девочек такая агрессия ...?... Потому что их воспитанием не занимались. Или дрессировкой😂
17:18:49 09-03-2024
гость (13:38:59 09-03-2024) Почему то у девочек такая агрессия ...?... Почему вы решили, что девочки первыми проявили агрессию?
21:40:41 09-03-2024
гость (13:38:59 09-03-2024) Почему то у девочек такая агрессия ...?... Продиктована средой обитания - улица, школа, семья.
У школьников вообще агрессивность запредельная.
16:29:27 09-03-2024
Дима (15:52:14 09-03-2024) Потому-что в рыло редко получают.... Грустно, но правда.
16:38:39 09-03-2024
И все таки, причина конфликта будет озвучена? Если тетка полезла поучать молодежь и махаться начала первая это одно, если молодежь придралась к тетке, это другое.
08:31:09 10-03-2024
Гость (16:38:39 09-03-2024) И все таки, причина конфликта будет озвучена? Если тетка пол... Блииииииин, какое другое то? НЕЛЬЗЯ к старшим относиться по хамски. Это предустановленная прошива. То есть по умолчанию у тебя нет прав лезть в морду любой не понравившейся тебе тетке.
18:31:30 09-03-2024
Тетка начала бить девочек, а когда получила отпор побежала в полицию. Посмотрите какая я несчастная. А что их за волосы хватала и пыталась таскать. Сразу же забыла. Надеется, что если первая прибежала в полицию то ей ничего не будет.