Бастрыкин потребовал доклад после нападения жителя Алтая на фельдшера неотложки

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве

08 июля 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "КГБУЗ Троицкая ЦРБ"

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении на фельдшера скорой помощи в Алтайском крае, сообщили в федеральном Следкоме.

В телеграм-канале Троицкой ЦРБ накануне рассказали, что 4 июля бригада неотложной помощи приехала на вызов к одному из жителей райцентра. Они обнаружили пациента пьяным, мужчина начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил фельдшера и разбил стекло в машине медиков.

По данному факту следственные органы расследуют уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").