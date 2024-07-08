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Бастрыкин потребовал доклад после нападения жителя Алтая на фельдшера неотложки

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве

08 июля 2024, 08:46, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "КГБУЗ Троицкая ЦРБ"
Фото: телеграм-канал "КГБУЗ Троицкая ЦРБ"

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении на фельдшера скорой помощи в Алтайском крае, сообщили в федеральном Следкоме.

В телеграм-канале Троицкой ЦРБ накануне рассказали, что 4 июля бригада неотложной помощи приехала на вызов к одному из жителей райцентра. Они обнаружили пациента пьяным, мужчина начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил фельдшера и разбил стекло в машине медиков.

По данному факту следственные органы расследуют уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – рассказали в СКР.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 7

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Шурик

09:42:24 08-07-2024

Рыло начистить путем...

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Мусик

09:49:56 08-07-2024

Шурик (09:42:24 08-07-2024) Рыло начистить путем... ... лишнее. напрягаться зазря...
достаточно одной таблэтки в нужное время...

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гость

10:06:52 08-07-2024

Фельдшер-госслужащий,так почему возникают проблемы,в полицейского пластиковый стаканчик кинули-тюрьма сразу,почему в этом случае столько мороки?

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Гость

10:20:38 08-07-2024

гость (10:06:52 08-07-2024) Фельдшер-госслужащий,так почему возникают проблемы,в полицей... Фельдшер - не госслужащий, а работник бюджетной сферы.

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гость

21:26:52 08-07-2024

Гость (10:20:38 08-07-2024) Фельдшер - не госслужащий, а работник бюджетной сферы.... сами то поняли что написали или бюджет не государственный уже?

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Анет

12:08:34 08-07-2024

Штраф 500 тысяч,не заплатит, в тюрьму и вкалывает пусть, свинья алкашья

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Гость

13:21:43 08-07-2024

Так фельдшерам ведь в целях самозащиты красные кнопочки выдали. Что, не помогает? Может надо было электрошокеры всё-таки выдавать, а не эти детские игрушки.

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