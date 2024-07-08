Бастрыкин потребовал доклад после нападения жителя Алтая на фельдшера неотложки
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве
08 июля 2024, 08:46, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении на фельдшера скорой помощи в Алтайском крае, сообщили в федеральном Следкоме.
В телеграм-канале Троицкой ЦРБ накануне рассказали, что 4 июля бригада неотложной помощи приехала на вызов к одному из жителей райцентра. Они обнаружили пациента пьяным, мужчина начал вести себя агрессивно. Он несколько раз ударил фельдшера и разбил стекло в машине медиков.
По данному факту следственные органы расследуют уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – рассказали в СКР.
09:42:24 08-07-2024
Рыло начистить путем...
09:49:56 08-07-2024
Шурик (09:42:24 08-07-2024) Рыло начистить путем... ... лишнее. напрягаться зазря...
достаточно одной таблэтки в нужное время...
10:06:52 08-07-2024
Фельдшер-госслужащий,так почему возникают проблемы,в полицейского пластиковый стаканчик кинули-тюрьма сразу,почему в этом случае столько мороки?
10:20:38 08-07-2024
гость (10:06:52 08-07-2024) Фельдшер-госслужащий,так почему возникают проблемы,в полицей... Фельдшер - не госслужащий, а работник бюджетной сферы.
21:26:52 08-07-2024
Гость (10:20:38 08-07-2024) Фельдшер - не госслужащий, а работник бюджетной сферы.... сами то поняли что написали или бюджет не государственный уже?
12:08:34 08-07-2024
Штраф 500 тысяч,не заплатит, в тюрьму и вкалывает пусть, свинья алкашья
13:21:43 08-07-2024
Так фельдшерам ведь в целях самозащиты красные кнопочки выдали. Что, не помогает? Может надо было электрошокеры всё-таки выдавать, а не эти детские игрушки.