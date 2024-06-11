В России предложили разрешить скорой помощи таранить машины-помехи
С инициативой выступили в Совфеде
11 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил главе Минздрава разрешить скорой помощи таранить машины-помехи в случае крайней необходимости, пишет РИА Новости.
Поводом для обращения стал инцидент в Санкт-Петербурге, где автомобилистка около десяти минут не выпускала из двора автомобиль скорой, в которой находился ребенок.
Сенатор указал, что в настоящее время бригады скорой помощи "не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд".
Также, по его мнению, отдельного внимания заслуживает статья 6.36 КоАП РФ о воспрепятствовании оказанию медпомощи. Сейчас она предусматривает наказание лишь в виде штрафа до 5 тысяч рублей.
Гибатдинов предложил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ предусмотреть, в частности, возможность лишения водительских прав за такое нарушение.
09:02:45 11-06-2024
Разберитесь с припаркованными жоповозками во дворах и вся проблема отпадёт
09:45:42 11-06-2024
Гость (09:02:45 11-06-2024) Разберитесь с припаркованными жоповозками во дворах и вся пр... для начала разберитесь с застройщиками, чтобы парковки были расчитаны на человейники которыми застраивают город. А то построят свечку на стопицот квартир и рядышком парковка на 5 машин. А остальным куда? Да мы живем в то время, когда практически в каждой семье есть автомобиль, и даже не один, это надо принять и это надо учитывать, и выделять для этого МЕСТО либо строить гаражи подземные под строящимисе домами - что было бы идельно. Но....застройщикам не выгодно это все строить, им бы побыстрей домик из говна и паолк склепать да продать подороже, заграбастать мильоны.
10:51:57 11-06-2024
Прочитайте сенаторам лекцию "Жизнь обычных людей". В лекции стоит коснуться таких тем: 1. Хлеб не растет на деревьях. 2. Если бедным не хватает хлеба - они не смогут перейти на потребление поражённого. 3. Автомобили скорой помощи крайне изношены и тараны ими не то решение которые они переживут.
18:10:37 11-06-2024
лучше стрельбу на поражение