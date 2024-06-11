В России предложили разрешить скорой помощи таранить машины-помехи

С инициативой выступили в Совфеде

11 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил главе Минздрава разрешить скорой помощи таранить машины-помехи в случае крайней необходимости, пишет РИА Новости.

Поводом для обращения стал инцидент в Санкт-Петербурге, где автомобилистка около десяти минут не выпускала из двора автомобиль скорой, в которой находился ребенок.

Сенатор указал, что в настоящее время бригады скорой помощи "не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд".

Также, по его мнению, отдельного внимания заслуживает статья 6.36 КоАП РФ о воспрепятствовании оказанию медпомощи. Сейчас она предусматривает наказание лишь в виде штрафа до 5 тысяч рублей.

Гибатдинов предложил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ предусмотреть, в частности, возможность лишения водительских прав за такое нарушение.