Дочь умершей в Волчихинской ЦРБ женщины хочет добиться наказания для врачей
Она считает, что причиной смерти ее матери стала халатность медиков
21 октября 2024, 09:45, ИА Амител
Жительница Новоалтайска по имени Ирина (имя изменено) обвинила врачей Волчихинской ЦРБ в халатности, в результате которой умерла ее 47-летняя мама. По словам девушки, женщине не оказали необходимую помощь и якобы отправили домой человека, который находился в бессознательном состоянии.
Как сообщает "Толк", утром 8 октября девушке позвонила сестра: она заявила, что маме стало плохо и ее забрали на скорой. Она не смогла сразу приехать туда, а в каком состоянии находилась мама – никто не знал. Дочь сначала обратилась в бюро несчастных случаев, где особой информации не предоставили, а после – уже и в саму больницу.
"В приемном отделении сказали, что она находится в хирургическом отделении. Спросила о состоянии, мне ответили: "Да она пьяная, спит у вас", – вспомнила девушка.
В хирургическом отделении ей тоже не дали внятного ответа. Медсестра на посту лишь посоветовала позвонить позже и поговорить обо всем с лечащим врачом. Позднее на ее звонок ответил доктор, который стал общаться в некорректной форме: по словам медика, ее маму в отделении "не прописывали" и отправляют домой.
Параллельно с этим Ирина узнала, что у матери на голове была травма, о которой она решила уточнить у вышеупомянутого врача. Он якобы дал понять, что соответствующих специалистов и аппаратуры для обследования у них нет.
Отчим рассказал, что забрал супругу из больницы в том же состоянии. По его словам, женщина лежала в коридоре и никто из врачей к ней не подходил.
Девушке удалось добиться повторного приезда скорой. Медики снова забрали мать в Волчихинскую ЦРБ, где уже ее положили в реанимацию.
"Сделали рентген, но он показал, что там все без изменений, хотя гематому внутричерепную уж можно было увидеть. Я медик и знаю, о чем говорю", – рассказывает она.
На следующее утро Ирина решила позвонить главврачу, чтобы выяснить информацию о хирурге, который, по мнению девушки, не оказал первичной помощи, но не получила ее. После Ирина позвонила в реанимацию, где узнала, что ее мать умерла.
"Я понимаю, что там нет КТ-аппарата, но хотя бы заподозрить инсульт можно. Человеку помощи никакой не оказали. Я понимаю, что диагноз этот серьезный, потому что в большинстве случаев люди погибают, но хотя бы пытаться помочь нужно было", – заключила Ирина.
Девушка хочет привлечь виновных в гибели ее близкого человека. Она уже написала заявления в Следком и Минздрав Алтайского края. В последнем заявили, что взяли на контроль инцидент: запрошена необходимая документация, объяснительные специалистов. Случай рассмотрят с привлечением профильных экспертов.
09:51:15 21-10-2024
Коновалы!!!!!!!!!! Уже никто из медиков и не вспоминает про Клятву Гиппократа! Очень печально! К чему катимся???
10:02:17 21-10-2024
Гость (09:51:15 21-10-2024) Коновалы!!!!!!!!!! Уже никто из медиков и не вспоминает про ... нет никакой клятвы - вы откуда это берете
10:56:25 21-10-2024
Гость (09:51:15 21-10-2024) Коновалы!!!!!!!!!! Уже никто из медиков и не вспоминает про ... Да и не знали они её. И вы забудьте.
10:08:19 21-10-2024
И в каком месте была нарушена Клятва?
18:03:15 21-10-2024
Гость (10:08:19 21-10-2024) И в каком месте была нарушена Клятва? ... А в таком, там сказано не навреди.
А что в итоге, людей гоняют туда сюда с этими справками, высиживаешь по долгу в очередях, или звонишь в скорую а они долго едут.
В больницах нишиша не лечат отношение к старикам свинское, а потом удивляются что к ним такое жесткое отношение, что их лупят и прочее
10:27:53 21-10-2024
Какой министр - такая и медицина. Нам Попова бог наслал что бы совсем развалил медицину.
10:32:03 21-10-2024
Следком и Минздрав Алтайского края ничего решать не будет, им это не выгодно, отписку сделают что все было сделано правильно. Нужно писать в Минздрав России и Быстрыкину.
10:53:30 21-10-2024
я не в тему, но... когда говорят "диспансеризация", "своевременное обращение", ... вот это что имеется в виду? что только очень здоровый человек может пережить нашу медицину, ходить по поликлиникам и пр? Начиная с того, что обращаясь с заболеванием в фильтр поликлиники, сталкиваетесь с фельдшером - среднее мед.звено, квалификация которого... ну... как повезет. А если повезло выздороветь топаете к терапевту - квалифицированному специалисту, который закроет больничный. Т.е. у нас терапевты, которых не хватает, они чем в поликлинике занимаются? Почему к ним надо записываться за 2 недели, ждать приема 2-3 часа, сидеть в кабинете 40 минут, из которых минут 5 терапевт уделяет конкретно тебе??
12:57:06 21-10-2024
Гость (10:53:30 21-10-2024) я не в тему, но... когда говорят "диспансеризация", "своевр... Не знаю где у вас так происходит, но у меня все гораздо проще - барнаульская поликлиника №2. Все тип-топ. Запись на ближайшее время, направления к узким специалистам в специализированные медцентры. Вот только на рентгене падла одна работает. Вместо человеческой речи она гавкает.
16:01:34 21-10-2024
Гость (12:57:06 21-10-2024) Не знаю где у вас так происходит, но у меня все гораздо прощ... А вот пример из третьей поликлиники. Зимой заболели суставы, бегом в поликлинику - а нет в штате ревматолога. Но терапевт записала в очередь в краевую. С тех пор обошли нескольких платных, установили диагноз, прошли несколько курсов лечения разными имуносупрессорами. А пару недель ЧУДО - дошла очередь и выдли талон в больницу на Ляпидевского. 9 месяцев прошло. Родили визит по полису.
10:57:04 21-10-2024
пусть иск подаст против ликеро-водочного завода и магазина с алкоголем. А то все врачи, да врачи виноваты.
11:45:06 21-10-2024
Гость (10:57:04 21-10-2024) пусть иск подаст против ликеро-водочного завода и магазина с... Вы в своем уме?
11:48:31 21-10-2024
Так она была пьяная и ударилась головой? Врачи отправили просыпаться или как все было?
16:45:08 21-10-2024
Гость (11:48:31 21-10-2024) Так она была пьяная и ударилась головой? Врачи отправили про... Гематома может быть от инсульта, у моего бывшего после инсульта полголовы была гематома, умер.
11:58:25 21-10-2024
47 лет! Попова надо на кладбище загнать, пусть посмотрит какая естественная убыль населения , ей конца и края не видно.
13:04:16 21-10-2024
Вспомните ! В Волчихе отстранили от работы уже одного гинеколога, которая была на смене и ребенка маленького мальчика привезли с ангиной, она лезла тряпкой в его рот, ребенок умер на глазах у матери. Никого не наказали должно. Девушка пускай пытается, но против лома нет приема к сожалению. Они крышуют своих
14:39:31 21-10-2024
а надо медикам этим напомнить ульяновского стрелка когда за угробленного парнишку дед снайпер бывший стал мстить. Аж 15 лет мстил. Позже только кто то догадался дату смерти пациента этого с датами убийст совместить
15:52:02 21-10-2024
Медицина приучена решать легкие и стандартные случаи.
А как возникает редкое заболевание или комплекс особенностей заболевания и анатомических нюансов, умрешь. Знакомый более года недомогал и ходил по узким профессорам, все по своей теме исключали и не давали дельных совестов, терапевт же лечил антибиотиками и гормонами, все более сильными, дошли до антибиотиков "последнего дня", резервных для особо сложных случаев. А когда человек стал умирать и по комплексу симптомов окружающие(!) предположили онкологию (лимфому), так онколог выдал "а где вы раньше были?". Умер в итоге.