Дочь умершей в Волчихинской ЦРБ женщины хочет добиться наказания для врачей

Она считает, что причиной смерти ее матери стала халатность медиков

21 октября 2024, 09:45, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com

Жительница Новоалтайска по имени Ирина (имя изменено) обвинила врачей Волчихинской ЦРБ в халатности, в результате которой умерла ее 47-летняя мама. По словам девушки, женщине не оказали необходимую помощь и якобы отправили домой человека, который находился в бессознательном состоянии.

Как сообщает "Толк", утром 8 октября девушке позвонила сестра: она заявила, что маме стало плохо и ее забрали на скорой. Она не смогла сразу приехать туда, а в каком состоянии находилась мама – никто не знал. Дочь сначала обратилась в бюро несчастных случаев, где особой информации не предоставили, а после – уже и в саму больницу.

"В приемном отделении сказали, что она находится в хирургическом отделении. Спросила о состоянии, мне ответили: "Да она пьяная, спит у вас", – вспомнила девушка.

В хирургическом отделении ей тоже не дали внятного ответа. Медсестра на посту лишь посоветовала позвонить позже и поговорить обо всем с лечащим врачом. Позднее на ее звонок ответил доктор, который стал общаться в некорректной форме: по словам медика, ее маму в отделении "не прописывали" и отправляют домой.

Параллельно с этим Ирина узнала, что у матери на голове была травма, о которой она решила уточнить у вышеупомянутого врача. Он якобы дал понять, что соответствующих специалистов и аппаратуры для обследования у них нет.

Отчим рассказал, что забрал супругу из больницы в том же состоянии. По его словам, женщина лежала в коридоре и никто из врачей к ней не подходил.

Девушке удалось добиться повторного приезда скорой. Медики снова забрали мать в Волчихинскую ЦРБ, где уже ее положили в реанимацию.

"Сделали рентген, но он показал, что там все без изменений, хотя гематому внутричерепную уж можно было увидеть. Я медик и знаю, о чем говорю", – рассказывает она.

На следующее утро Ирина решила позвонить главврачу, чтобы выяснить информацию о хирурге, который, по мнению девушки, не оказал первичной помощи, но не получила ее. После Ирина позвонила в реанимацию, где узнала, что ее мать умерла.

"Я понимаю, что там нет КТ-аппарата, но хотя бы заподозрить инсульт можно. Человеку помощи никакой не оказали. Я понимаю, что диагноз этот серьезный, потому что в большинстве случаев люди погибают, но хотя бы пытаться помочь нужно было", – заключила Ирина.

Девушка хочет привлечь виновных в гибели ее близкого человека. Она уже написала заявления в Следком и Минздрав Алтайского края. В последнем заявили, что взяли на контроль инцидент: запрошена необходимая документация, объяснительные специалистов. Случай рассмотрят с привлечением профильных экспертов.