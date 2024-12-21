Бастрыкин потребовал доклад после высадки ребенка из автобуса в Барнауле
Алтайские следователи проводят проверку
21 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле, сообщили в ведомстве.
Поздним вечером 18 декабря кондуктор автобуса в мороз высадила ребенка в неизвестном для него месте. Причиной стало то, что школьнику не хватило пяти рублей для оплаты проезда.
Алтайские следователи уже проводят процессуальную проверку.
По поручению Бастрыкина они должны доложить ему о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК.
12:19:39 21-12-2024
Правильно.
12:41:58 21-12-2024
А у пассажиров ничего не ёкнуло? У всех есть дети, внуки🤦♀️
17:46:18 21-12-2024
Аноним (12:41:58 21-12-2024) А у пассажиров ничего не ёкнуло? У всех есть дети, внуки🤦♀... Не надо на других сваливать. Родители у ребенка есть?
07:22:18 22-12-2024
Гость (17:46:18 21-12-2024) Не надо на других сваливать. Родители у ребенка есть?... Может,ребенок какую то вкусняшку купил по цене как было,а она подорожала.. или обронил сдачу.. может,в рюкзаке завалился пятак
12:44:58 21-12-2024
Совсем одурели, из-за каких-то копеек готовы ребёнка подвергнуть опасности, твари конченые такие кондуктора. За копейку удавятся уроды
13:12:53 21-12-2024
Сволочи, ни чуть не лучше укронацистов. Могли бы и вообще бесплатно провести, всё равно же едут.
09:46:52 22-12-2024
Владимир (13:12:53 21-12-2024) Сволочи, ни чуть не лучше укронацистов. Могли бы и вообще бе... Вовик, какой строй, таковы и подданные. В другом случае, ты будешь на порядок ниже этой кондукторши.
16:50:13 21-12-2024
Да не было никакого ребенка. Он обманул.
20:26:54 21-12-2024
Гость (16:50:13 21-12-2024) Да не было никакого ребенка. Он обманул.... Родителям заплатили? Чтобы якобы ничего не было?
11:29:40 22-12-2024
Гость (16:50:13 21-12-2024) Да не было никакого ребенка. Он обманул.... а еще, существует теория, что все мы живем на плоской Земле и увлекательная теория симуляции.
18:47:15 21-12-2024
Над кондуктором тоже есть начальники (контролеры). При обнаружении "зайца" кондуктор может лишиться премии. Так что, не все так однозначно. Народ у нас "гуманный", чуть что, сразу - Распять и никаких поблажек. Мы только по тв смотрим какую ни будь душещипательную передачу, и сопли льем ручьем, так героев этой передачи жалко, а рядом сосед в беде и нам наплевать с высокой колокольни.
21:42:52 21-12-2024
гость (18:47:15 21-12-2024) Над кондуктором тоже есть начальники (контролеры). При обнар... Не смешите! Есть специальный закон, запрещающий высаживать детей из транспорта,даже если у них совсем нет денег. Тем более высаживать зимой! Все знают: и водители, и кондукторы, и контролеры.
19:59:45 21-12-2024
А вот дурачьё в загнивающей Европе просто сделали бесплатный проезд всем детям. И никакие пять рублей не спрашивают. А если ребенок до 2 лет, то еще и один сопровождающий взрослый с ним едет бесплатно. А мотивировали они это тем, что родители этих детей уже заплатили достаточно налогов государству. Ну я то со своим экономическим образованием подумал может у них и налоги выше чем у нас. Посчитал, ан нет, у нас выше. Парадокс.
05:06:53 22-12-2024
Антон (19:59:45 21-12-2024) А вот дурачьё в загнивающей Европе просто сделали бесплатный... Полегче, сказочник. Германия - Европа? Там до 5 лет бесплатно только. У нас до 7 лет дети бесплатно ездят.
09:08:45 22-12-2024
Гость (05:06:53 22-12-2024) Полегче, сказочник. Германия - Европа? Там до 5 лет бесплатн...
Давно из Германии вернулись? Или опять, размышления по мотивам информации первого канала?
11:26:13 22-12-2024
Антон (19:59:45 21-12-2024) А вот дурачьё в загнивающей Европе просто сделали бесплатный... для лайкающих дурочков, забаненных в поисковиках, сообщаю справочно:
Польша:
детям до 4 лет безвозмездно, но без предоставления отдельного места
детский билет – от 4 до 12 лет (скидка 25%)
Румыния:
до 6 лет безвозмездно, без предоставления отдельного места
детский билет – от 6 до 15 лет (скидка 25%)
Молдова:
до 5 лет безвозмездно, без предоставления отдельного места
детский билет – от 5 до 10 лет (скидка 50%).
Словакия:
до 6 лет безвозмездно, без предоставления отдельного места; детский билет – от 6 до 16 лет (скидка 25%)
Чехия:
до 6 лет безвозмездно, без предоставления отдельного места
детский билет – от 6 до 18 лет (скидка 50%)
Венгрия:
до 6 лет безвозмездно, без предоставления отдельного места
детский билет – от 6 до 14 лет (скидка 25%)
Австрия:
до 6 лет безвозмездно, без предоставления отдельного места
детский билет – от 6 до 14 лет (скидка 25%)
это страны ЕС, не? в какой проезд бесплатный до 7 лет, как у нас?
13:41:18 22-12-2024
Элен без ребят (11:26:13 22-12-2024) для лайкающих дурочков, забаненных в поисковиках, сообщаю сп... По состоянию на сентябрь 2024 года 45 городов Франции полностью перешли на бесплатный общественный транспорт. Весь общественный транспорт бесплатный для людей, зарегистрированных как проживающие в Таллинне и еще в 11 из 15 уездах в стране (правда вроде собираются назад платно вводить). Люксембург - вообще все бесплатно, в том числе и поезда, кроме проезда в бизнес-классе. Дальше лень было перепечатывать, сами ищите и изучайте. В целом резюмируя, эта тенденция нарастает по всей Европе, что бы уменьшить выбросы от автомобилей и разгрузить автодороги
18:33:20 22-12-2024
Уважаемая Элен, то, что вы привели - это полный бред!
Понимаете, есть люди, которые видели мир своими глазами, а не только путем использования поисковиков, к тому же еще и на русском языке.
19:20:08 22-12-2024
Элен без ребят (11:26:13 22-12-2024) для лайкающих дурочков, забаненных в поисковиках, сообщаю сп... Это для туристов. А дети местных не платят ничего, потому что их родители заплатили налоги уже. Читайте внимательно комментарий, на который отвечаете.
11:24:06 23-12-2024
Элен без ребят (11:26:13 22-12-2024) для лайкающих дурочков, забаненных в поисковиках, сообщаю сп...
заметьте, без предоставления отдельного места. А у нас едут бесплатно, да еще рядом с мамашей на сидении, а не на коленях. А рядом бабушка стоит....
12:48:55 23-12-2024
Гость (11:24:06 23-12-2024) заметьте, без предоставления отдельного места. А у нас е... Двоих детей поднял. Было время, что и на ОТ передвигались с мелкими. Если были свободные места, то всегда детей усаживал и платил за них как за взрослого. А на стоны других не обращал внимания. Я заплатил за детей, они едут сидя.
20:53:42 21-12-2024
надо в каждом автобусе держать баночку с 5-рублевиками, специально для таких случаев, родители не думают же, ребенок на чипсы потратил
04:57:11 22-12-2024
Просто объясните мне: ну вот кондукторша увидела, что у ребенка не хватает 5 рублей до оплаты стоимости проезда и что? Она берет его и автоматом выпиливает на улицу? То есть она настолько с атрофированным мозгом, что там только дискретные события случаются? Есть на проезд/нет на проезд? Да не) скорее всего там просто жадная кабыла. Вот кто ее проверит, что она продала 100 поездок, а не 101? Они же тупо на свой карман работают. Если бы даже бабки собирались официально через валидатор и чек только, то и здесь есть место для эмпатии - езжай сегодня так, долг отдашь при случае. Но тут с бОльшей степенью вероятности просто был принцип - ты мне должен сейчас на карман отдать деняк. И ей поровну кто перед ней - ребенок, инвалид, больной человек. Такие в концлагерях служили вертухайками.
08:06:19 22-12-2024
Гость (04:57:11 22-12-2024) Просто объясните мне: ну вот кондукторша увидела, что у ребе... голову лечи
09:41:02 22-12-2024
Гость (05:06:53 22-12-2024) Полегче, сказочник. Германия - Европа? Там до 5 лет бесплатн... Люксембург - Европа? Вообще весь общественный транспорт в стране бесплатный для всех и местных и туристов и это не убитые маршрутки. И нет у них ни нефти/газа/золота/алмазов, ни аграрных площадей, и т.д. ни-че-го, на карте не разглядеть, а самая богатая страна в Европе и мире. Чудеса да и только
16:28:41 22-12-2024
Гость (09:41:02 22-12-2024) Люксембург - Европа? Вообще весь общественный транспорт в ст... Рыба моя, давай поговорим за то, чего ещё нет у Люксембурга? Нет площадей - если ты с математикой дружишь, соотнеси наш край и Люксембург, нет расстояний, когда ты всю страну за сутки пройти можешь, нет 140 млн граждан, нет минус 40 и т.д. и т.д. Для уровня РФ - Люксембург лишь образцовый подъезд, в котором, слава Богу, не сцут. Не более.
09:12:40 23-12-2024
Гость (16:28:41 22-12-2024) Рыба моя, давай поговорим за то, чего ещё нет у Люксембурга?... то есть вы против сегодняшнего увеличения территорий России, я верно понял?
09:57:21 22-12-2024
сколько свидетелей секты обиженного ребенка! а тот ребенок не может соврать яжемамке,почему его нет дома вовремя?