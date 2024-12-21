Бастрыкин потребовал доклад после высадки ребенка из автобуса в Барнауле

Алтайские следователи проводят проверку

21 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Барнауле, сообщили в ведомстве.

Поздним вечером 18 декабря кондуктор автобуса в мороз высадила ребенка в неизвестном для него месте. Причиной стало то, что школьнику не хватило пяти рублей для оплаты проезда.

Алтайские следователи уже проводят процессуальную проверку.

По поручению Бастрыкина они должны доложить ему о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате СК.