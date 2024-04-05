Алтайская прокуратура обратила внимание на мать с сыном-колясочником

Результат проверки поставлен на контроль прокуратурой региона.

05 апреля 2024, 22:55, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: pxhere.com

Главный прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение провести проверку по жалобе мамы сына-колясочника из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне женщина в соцсетях рассказала, что вынуждена выходить вместе с сыном-колясочником на проезжую часть, потому что не всегда есть возможность передвигаться по тротуару. Местами мешают лужи, местами — бордюр, а где-то ямы. Вместе с тем, находясь на проезжей части, создается аварийная ситуация, ведь это небезопасно.

Герман отреагировал на информацию и поручил незамедлительно провести проверку соблюдения прав инвалидов. Прокурором города Барнаула с выходом на место будут оценены объекты социальной инфраструктуры и их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также прочее. Результат проверки поставлен на контроль прокуратурой региона.