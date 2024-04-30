Бастрыкин потребовал доклад после жалобы инвалида из Алтайского края

Житель села Рожнев Лог рассказал, что ему не предоставляют транспорт и он вынужден самостоятельно ездить на лечение

30 апреля 2024, 11:28, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением инвалида из села Рожнев Лог Алтайского края о нарушении его прав, сообщает пресс-служба ведомства.

В группе Информационного центра СКР в "Одноклассниках" мужчина рассказал, что ему необходимы регулярные процедуры, а услуга социальной перевозки ему не предоставляется. Поэтому он вынужден ездить в другой населенный пункт самостоятельно.

"Единственным источником дохода заявителя являются пенсионные выплаты, размер которых не достаточен для оплаты проезда и приобретения лекарственных препаратов", – говорится в сообщении.

В алтайском управлении СК уже начали процессуальную проверку. Его руководитель должен будет представить Бастрыкину доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, а также о мерах к разрешению проблемы.