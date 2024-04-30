Бастрыкин потребовал доклад после жалобы инвалида из Алтайского края
Житель села Рожнев Лог рассказал, что ему не предоставляют транспорт и он вынужден самостоятельно ездить на лечение
30 апреля 2024, 11:28, ИА Амител
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением инвалида из села Рожнев Лог Алтайского края о нарушении его прав, сообщает пресс-служба ведомства.
В группе Информационного центра СКР в "Одноклассниках" мужчина рассказал, что ему необходимы регулярные процедуры, а услуга социальной перевозки ему не предоставляется. Поэтому он вынужден ездить в другой населенный пункт самостоятельно.
"Единственным источником дохода заявителя являются пенсионные выплаты, размер которых не достаточен для оплаты проезда и приобретения лекарственных препаратов", – говорится в сообщении.
В алтайском управлении СК уже начали процессуальную проверку. Его руководитель должен будет представить Бастрыкину доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, а также о мерах к разрешению проблемы.
12:07:28 30-04-2024
Когда примут запрет баз отдыха на землях ИЖС и ЛПХ!?! Ждёте социального взрыва, бунтов? Люди едут в деревни жить за тишиной! А не за вертолетами пииземляющимися в соседний огород, и круглосуточных вечеринок с Варнавами!
12:09:48 30-04-2024
В Алтайском крае в более 90% поселков регулярный пассажирский транспорт не ходит: ни раз в неделю, ни раз в год. Люди просят соседей, имеющих автотранспорт или нанимают такси. Иначе никак. Бастрыкин враз решит проблему транспортной доступности сел и поселков Алтайского края? Норм конечно. Но верится слабо. Разве что одному инвалиду помогут. А таких тысячи.
15:12:24 30-04-2024
А что туго набитый чиновниками Белый дом не решает эти проблемы, обязательно должен Бастрыкин?
18:45:58 30-04-2024
Гость (15:12:24 30-04-2024) А что туго набитый чиновниками Белый дом не решает эти пробл... Блин,ну хоть кто-то, чем никого!
16:53:36 30-04-2024
В Камень на Оби с Тюменцевского района вообще не общественного транспорта нет как добираться ни в больницу ни в военкомат только на такси в три дорого и ни кому нет дела ни главам поселение ни районов депутаты все корманные. Неужели путину званить.
08:18:34 01-05-2024
Юрий (16:53:36 30-04-2024) В Камень на Оби с Тюменцевского района вообще не общественно... Ну да! Пробуй!