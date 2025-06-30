Бастрыкин потребовал доклад после жесткого избиения мужчины в центре Барнаула
Проводится проверка по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")
30 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту драки в центре Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для реакции стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях — на ней запечатлен инцидент, произошедший утром 28 июня. Двое мужчин напали на третьего и около получаса его избивали. По словам очевидца, в качестве орудия они использовали большой камень.
Согласно сообщению СК, проводится проверка по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Председатель СК поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко подробно доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.
08:44:00 30-06-2025
Таких нужно судить показательно и давать сроки по максимуму. А вообще лучше переквалифицировать на покушение на убийство. Что бы другим было не повадно совершать преступления.
10:54:22 30-06-2025
Интересный факт! (08:44:00 30-06-2025) Таких нужно судить показательно и давать сроки по максимуму.... покушение на убийство - однозначно
09:24:27 30-06-2025
Уже ходить по родным улицам опасно стало
11:17:44 30-06-2025
Гость (09:24:27 30-06-2025) Уже ходить по родным улицам опасно стало... ага. сограждане пройдут мимо.
11:45:37 30-06-2025
Musik (11:17:44 30-06-2025) ага. сограждане пройдут мимо.... Почему ж мимо пройдут - видео снимут, в соцсети выложат, потом Бастрыкин заинтересуется.
14:28:05 30-06-2025
Умеет Александр Иванович Бастрыкин держать руку на пульсе страны, не то что генерал губернаторы края.