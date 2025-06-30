Бастрыкин потребовал доклад после жесткого избиения мужчины в центре Барнаула

Проводится проверка по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")

30 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту драки в центре Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для реакции стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях — на ней запечатлен инцидент, произошедший утром 28 июня. Двое мужчин напали на третьего и около получаса его избивали. По словам очевидца, в качестве орудия они использовали большой камень.

Согласно сообщению СК, проводится проверка по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Председатель СК поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко подробно доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.