В центре Барнаула в течение получаса избивали мужчину
По информации очевидицы, один из нападавших бил потерпевшего камнем по голове
28 июня 2025, 19:15, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В центре Барнаула двое человек избили мужчину, пишет "Инцидент Барнаул".
По словам очевидицы, все произошло у ТЦ "Локо" 28 июня с 7 утра.
"Двое напали на мужчину в белом и жестоко избивали. Один из мужчин неславянской внешности бил большим камнем по голове", — рассказала она.
Участников конфликта разнимали, но в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидетели вызывали полицию, добавила женщина.
В главке МВД по Алтайскому краю сообщили, что на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Обстоятельства выясняют.
20:09:22 28-06-2025
Скорее всего, ответили, вот когда убьют, тогда и звоните..
20:23:10 28-06-2025
"в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидетели вызывали полицию, добавила женщина."
"В главке МВД по Алтайскому краю сообщили, что на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции." -----
А ведь там кибитка типа "опорника" ПэПСов находится в 50 метрах... З0 минут добирались? Или на пальцах решали кому идти?
20:37:47 28-06-2025
Гость (20:23:10 28-06-2025) "в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидет... Им некогда было. Они праздновали день молодежи.
23:24:44 28-06-2025
Гость (20:23:10 28-06-2025) "в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидет... А вокруг сплошь хатаскрайники, на телефоны поди наснимали.
Гниль.
20:35:26 28-06-2025
Когда бьют камнем по голове, то это не бьют, а убивают(((
21:42:27 28-06-2025
в аулы отправлять отсюда ...
01:05:54 29-06-2025
Пару раз звонила на 102, пыталась вызвать, в центре. Сначала не дозвониться, я третья в очереди...... А потом просто сброс вызова. Ну просто капец!!!
07:16:05 29-06-2025
Я от нашего МВД вообще в шоке. (01:05:54 29-06-2025) Пару раз звонила на 102, пыталась вызвать, в центре. Сначала... Звонить надо на общий для всех служб номер 112
09:16:22 29-06-2025
И снова чурки ...
13:36:31 29-06-2025
Гость (09:16:22 29-06-2025) И снова чурки ...... был свидетелем? надеюсь, ты уже пришел в полицию и дал свидетельские показания.
12:14:58 29-06-2025
На СВО чертей!
13:34:45 29-06-2025
не славянской внешности- это якут, алтаец, татарин, цыган или кто?