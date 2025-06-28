НОВОСТИПроисшествия

В центре Барнаула в течение получаса избивали мужчину

По информации очевидицы, один из нападавших бил потерпевшего камнем по голове

28 июня 2025, 19:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула двое человек избили мужчину, пишет "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, все произошло у ТЦ "Локо" 28 июня с 7 утра.

"Двое напали на мужчину в белом и жестоко избивали. Один из мужчин неславянской внешности бил большим камнем по голове", — рассказала она.

Участников конфликта разнимали, но в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидетели вызывали полицию, добавила женщина.

В главке МВД по Алтайскому краю сообщили, что на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Обстоятельства выясняют.

Барнаул Происшествия

Комментарии 12

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Гость

20:09:22 28-06-2025

Скорее всего, ответили, вот когда убьют, тогда и звоните..

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Гость

20:23:10 28-06-2025

"в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидетели вызывали полицию, добавила женщина."

"В главке МВД по Алтайскому краю сообщили, что на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции." -----
А ведь там кибитка типа "опорника" ПэПСов находится в 50 метрах... З0 минут добирались? Или на пальцах решали кому идти?

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Гость

20:37:47 28-06-2025

Гость (20:23:10 28-06-2025) "в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидет... Им некогда было. Они праздновали день молодежи.

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Musik

23:24:44 28-06-2025

Гость (20:23:10 28-06-2025) "в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидет... А вокруг сплошь хатаскрайники, на телефоны поди наснимали.
Гниль.

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Светлана

20:35:26 28-06-2025

Когда бьют камнем по голове, то это не бьют, а убивают(((

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Гость

21:42:27 28-06-2025

в аулы отправлять отсюда ...

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Я от нашего МВД вообще в шоке.

01:05:54 29-06-2025

Пару раз звонила на 102, пыталась вызвать, в центре. Сначала не дозвониться, я третья в очереди...... А потом просто сброс вызова. Ну просто капец!!!

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Гость

07:16:05 29-06-2025

Я от нашего МВД вообще в шоке. (01:05:54 29-06-2025) Пару раз звонила на 102, пыталась вызвать, в центре. Сначала... Звонить надо на общий для всех служб номер 112

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Гость

09:16:22 29-06-2025

И снова чурки ...

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Элен без ребят

13:36:31 29-06-2025

Гость (09:16:22 29-06-2025) И снова чурки ...... был свидетелем? надеюсь, ты уже пришел в полицию и дал свидетельские показания.

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Гость

12:14:58 29-06-2025

На СВО чертей!

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Элен без ребят

13:34:45 29-06-2025

не славянской внешности- это якут, алтаец, татарин, цыган или кто?

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