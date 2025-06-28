В центре Барнаула в течение получаса избивали мужчину

По информации очевидицы, один из нападавших бил потерпевшего камнем по голове

28 июня 2025, 19:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула двое человек избили мужчину, пишет "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, все произошло у ТЦ "Локо" 28 июня с 7 утра.

"Двое напали на мужчину в белом и жестоко избивали. Один из мужчин неславянской внешности бил большим камнем по голове", — рассказала она.

Участников конфликта разнимали, но в течении дальнейших 30 минут избиение продолжалось. Свидетели вызывали полицию, добавила женщина.

В главке МВД по Алтайскому краю сообщили, что на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции. Обстоятельства выясняют.