Бастрыкин потребовал отчёт о расследовании дела о расселении дома в Бийске

Дело возбудили после сообщений о семье, живущей в опасных условиях

31 марта 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчёт о расследовании уголовного дела о расселении аварийного дома в Бийске. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

"В СМИ сообщается, что в городе Бийске Алтайского края пять семей с маленькими детьми и пожилая женщина-инвалид вынуждены проживать в непригодных для этого условиях в деревянном доме 1938 года постройки по улице Льва Толстого ввиду отсутствия коммуникаций и отопления, а также трещин в стенах. Большая часть жильцов переехала оттуда после пожара в 1998 году, но дом признали аварийным только в 2019 году, однако гражданам благоустроенные квартиры не предоставлены", – сказано в сообщении.

Отмечается, что дело расследует СК по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что аварийный двухэтажный дом, который более десяти лет простоял заброшенным и отрезанным от коммуникаций, снесли недалеко от Нового рынка. Его вместе с земельным участком осенью 2022 года с торгов купил барнаульский предприниматель. К работам по демонтажу здания он приступил только после того, как часть кровли дома рухнула на припаркованные авто.