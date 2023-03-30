Аварийную двухэтажку, которую продали на госторгах, снесли в Барнауле после ЧП

Здание вместе с участком не могли реализовать на торгах несколько лет

30 марта 2023, 09:02, ИА Амител

Демонтаж дома на пр. Ленина, 131/2 / Фото: пользователь Last / skyscrapercity.com

Аварийный двухэтажный дом, который более десяти лет простоял заброшенным и отрезанным от коммуникаций, снесли недалеко от Нового рынка. Его вместе с земельным участком осенью 2022 года с торгов купил барнаульский предприниматель. К работам по демонтажу здания он приступил только после того, как часть кровли дома рухнула на припаркованные авто.

От покупки до сноса

Двухэтажный дом на пр. Ленина, 131/2, по информации интернет-источников, был построен в 1951 году, его площадь – около 800 квадратных метров. Внутри располагалось восемь квартир. Дом расселили более десяти лет назад, а затем отрезали от всех коммуникаций.

Объект и земельный участок под ним принадлежали государству и в 2021-2022 годах их неоднократно выставлял на торги "Дом.рф". Покупателя нашли лишь осенью 2022-го: новым собственником имущественного комплекса стал барнаульский предприниматель Сергей Кулешов.

По информации открытых источников, он занимается строительством жилых и нежилых зданий. Бизнесмен выкупил лот за 7,6 млн рублей, но работы на площадке так и не начал. При этом здание и участок были огорожены бетонным забором.

Демонтаж дома на пр. Ленина, 131/2 / Фото: пользователь Last / skyscrapercity.com

В начале марта 2022 года часть кровли аварийного здания рухнула на припаркованные рядом (за забором) автомобили: у одного были разбиты фары, у другого помяло крыло. Спустя несколько недель на участок заехала спецтехника, которая начала демонтаж дома.

В окружении

Что построят на месте снесённого здания, пока неизвестно. Территориально участок расположен в зоне смешанной и общественно-деловой застройки (СОД-2).

В правилах землепользования и застройки Барнаула указано, что в границах этой зоны разрешено возводить малоэтажные, среднеэтажные и высотные дома, а также социальные учреждения, магазины и другие объекты. Сама земля по документам предоставлена для эксплуатации административно-жилого здания.

Интересно, что участок под снесённым домом имеет площадь всего 15 соток и расположен он практически во дворе девятиэтажки, построенной в 1987 году.

Также рядом с участком находятся аварийные двухэтажные дома. Большинство из них построены в конце 40-х годов – начале 50-х годов и признаны непригодными несколько лет назад. Но так как расселение до сих пор не завершено, здания не сносят.