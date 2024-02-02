Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за ребенка, провалившегося в колодец на Алтае

14-летний подросток гулял по территории заброшенной птицефабрики

02 февраля 2024, 19:03, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: Следком РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения 14-летнего подростка в промышленный колодец в райцентре Смоленского района Алтайского края. Об этом сообщили в федеральном Следкоме.

В ведомстве рассказали, что ребенок гулял по территории заброшенной птицефабрики и упал в колодец с пятиметровой высоты, но сумел позвонить отцу, который и вызвал экстренные службы для спасения сына.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", – говорится в сообщении.

В краевом управлении СК ранее рассказывали, что сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.