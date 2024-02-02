НОВОСТИПроисшествия

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за ребенка, провалившегося в колодец на Алтае

14-летний подросток гулял по территории заброшенной птицефабрики

02 февраля 2024, 19:03, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: Следком РФ
Александр Бастрыкин / Фото: Следком РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения 14-летнего подростка в промышленный колодец в райцентре Смоленского района Алтайского края. Об этом сообщили в федеральном Следкоме.

В ведомстве рассказали, что ребенок гулял по территории заброшенной птицефабрики и упал в колодец с пятиметровой высоты, но сумел позвонить отцу, который и вызвал экстренные службы для спасения сына.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", – говорится в сообщении.

В краевом управлении СК ранее рассказывали, что сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

20:41:19 02-02-2024

Бастрыкин читает Амик? Привет!

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Гость

15:54:55 03-02-2024

Гость (20:41:19 02-02-2024) Бастрыкин читает Амик? Привет! ... Мож, только его и читает, если судить по столь пристальному вниманию к Алтайскому краю со стороны СК. ))

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Гость

18:39:27 03-02-2024

Гость (15:54:55 03-02-2024) Мож, только его и читает, если судить по столь пристальному ... Более правдивой информации о событиях у него нет: Алтайский край далеко от столицы. Устами народа глаголет истина.

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