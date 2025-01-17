Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения стаи дворняг на ребенка в Бийске

Алтайские правоохранители уже проводят расследование

17 января 2025, 10:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Бийске, сообщили в информационном центре Следкома.

В соцсетях рассказали, что 14 января дворняги набросились на 11-летнего мальчика и одна из них укусила его за руку, повредив верхнюю одежду. Ранее эти псы нападали и на других детей, но мер к их отлову не принимается.

Алтайское управление Следкома организовало процессуальную проверку. Руководитель ведомства Игорь Колесниченко представит Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.