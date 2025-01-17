Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения стаи дворняг на ребенка в Бийске
Алтайские правоохранители уже проводят расследование
17 января 2025, 10:00, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Бийске, сообщили в информационном центре Следкома.
В соцсетях рассказали, что 14 января дворняги набросились на 11-летнего мальчика и одна из них укусила его за руку, повредив верхнюю одежду. Ранее эти псы нападали и на других детей, но мер к их отлову не принимается.
Алтайское управление Следкома организовало процессуальную проверку. Руководитель ведомства Игорь Колесниченко представит Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.
10:05:34 17-01-2025
Собак посадят или на СВО отправят?
10:52:41 17-01-2025
Гость (10:05:34 17-01-2025) Собак посадят или на СВО отправят?... Только человека можно судить. Собака предметом халатности считается , ну или оружием, если обучена.
11:34:13 17-01-2025
по братьям из 126 школы, террорезирующих однокашников, не возбудили ещё?
от Бастрыкина ждут указаний!? или катастрофического случая...?!
11:57:58 17-01-2025
Ранее эти псы нападали и на других детей, но мер к их отлову не принимается.
- а вот это можно расценить как намеренное вредительство. Кто то на посту в администрации намеренно это устроил - тут надо сажать чиновников
12:04:31 17-01-2025
Первым делом надо проверить собак на наличие чипов.
12:49:09 17-01-2025
Гость (12:04:31 17-01-2025) Первым делом надо проверить собак на наличие чипов.... лучше на наличие гражданства!?
13:22:22 17-01-2025
Гость (12:04:31 17-01-2025) Первым делом надо проверить собак на наличие чипов.... И проверять нечего. Блоховоз на улице - значит на шапки пустить и точка
04:42:59 18-01-2025
так отстрел же разрешен, в чем вопрос-то? некому полицию вызвать?!