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Жители бийского Заречья пожаловались на огромную стаю агрессивных собак

Бийчане предполагают, что рано или поздно они сами возьмутся за "решение" вопроса

10 декабря 2024, 16:20, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Бийска пожаловались на большую стаю собак, которая собралась в Заречье. Как пишет "Бийский рабочий", животные заходят на территорию социальных учреждений, в том числе детсада, общеобразовательной школы и интерната.

По словам местной жительницы, стая насчитывает в себе до 40 особей. Животные агрессивны и кидаются как на детей, так и на взрослых.

В комментариях бийчане утверждают, что бездомные собаки бродят по всему городу. Они считают, что в результате местные жители сами начнут борьбу с агрессивными животными, поскольку "никто не хочет ничего делать". Мэрия города пока официально ситуацию не комментировала.

Бийск Собаки

Комментарии 9

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Гость

16:24:41 10-12-2024

Зоошизы,ау. Разберите по своим домам бедныхи несчастных собачек. Пока их люди не покусали.

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Гость

17:28:02 10-12-2024

Сейчас пёсики такие прикольные бегают по улицам, с красными серьгами в ухе. Чип похож на брелок от ключей

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Гость

18:27:57 10-12-2024

Гость (17:28:02 10-12-2024) Сейчас пёсики такие прикольные бегают по улицам, с красными ... и это им мешает кусаться и хотеть есть? вы странная

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Гость

23:00:40 11-12-2024

Гость (17:28:02 10-12-2024) Сейчас пёсики такие прикольные бегают по улицам, с красными ... Чип вводится под кожу. Прекрати бредить.

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Гость

17:58:07 10-12-2024

Во всех городах эта проблема есть.

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Гость

18:28:22 10-12-2024

так есть же закон, приняли и переприняли же

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Гость

19:43:46 10-12-2024

Гость (18:28:22 10-12-2024) так есть же закон, приняли и переприняли же... о чипировании?

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Гость

20:03:09 10-12-2024

ну сами же жители отпускают на самовыгул, чего опять ныть.

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Гость

22:26:24 10-12-2024

На АБ то же 2 большие стаи

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