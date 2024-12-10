Жители бийского Заречья пожаловались на огромную стаю агрессивных собак

Бийчане предполагают, что рано или поздно они сами возьмутся за "решение" вопроса

10 декабря 2024, 16:20, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Бийска пожаловались на большую стаю собак, которая собралась в Заречье. Как пишет "Бийский рабочий", животные заходят на территорию социальных учреждений, в том числе детсада, общеобразовательной школы и интерната.

По словам местной жительницы, стая насчитывает в себе до 40 особей. Животные агрессивны и кидаются как на детей, так и на взрослых.

В комментариях бийчане утверждают, что бездомные собаки бродят по всему городу. Они считают, что в результате местные жители сами начнут борьбу с агрессивными животными, поскольку "никто не хочет ничего делать". Мэрия города пока официально ситуацию не комментировала.