Жители бийского Заречья пожаловались на огромную стаю агрессивных собак
Бийчане предполагают, что рано или поздно они сами возьмутся за "решение" вопроса
10 декабря 2024, 16:20, ИА Амител
Жители Бийска пожаловались на большую стаю собак, которая собралась в Заречье. Как пишет "Бийский рабочий", животные заходят на территорию социальных учреждений, в том числе детсада, общеобразовательной школы и интерната.
По словам местной жительницы, стая насчитывает в себе до 40 особей. Животные агрессивны и кидаются как на детей, так и на взрослых.
В комментариях бийчане утверждают, что бездомные собаки бродят по всему городу. Они считают, что в результате местные жители сами начнут борьбу с агрессивными животными, поскольку "никто не хочет ничего делать". Мэрия города пока официально ситуацию не комментировала.
16:24:41 10-12-2024
Зоошизы,ау. Разберите по своим домам бедныхи несчастных собачек. Пока их люди не покусали.
17:28:02 10-12-2024
Сейчас пёсики такие прикольные бегают по улицам, с красными серьгами в ухе. Чип похож на брелок от ключей
18:27:57 10-12-2024
Гость (17:28:02 10-12-2024) Сейчас пёсики такие прикольные бегают по улицам, с красными ... и это им мешает кусаться и хотеть есть? вы странная
23:00:40 11-12-2024
Гость (17:28:02 10-12-2024) Сейчас пёсики такие прикольные бегают по улицам, с красными ... Чип вводится под кожу. Прекрати бредить.
17:58:07 10-12-2024
Во всех городах эта проблема есть.
18:28:22 10-12-2024
так есть же закон, приняли и переприняли же
19:43:46 10-12-2024
Гость (18:28:22 10-12-2024) так есть же закон, приняли и переприняли же... о чипировании?
20:03:09 10-12-2024
ну сами же жители отпускают на самовыгул, чего опять ныть.
22:26:24 10-12-2024
На АБ то же 2 большие стаи