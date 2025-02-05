Бастрыкин предложил сажать за сбыт наркотиков с 14 лет

Сейчас к уголовной ответственности привлекают с 16 лет

05 февраля 2025, 20:35, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил снизить возрастной порог с 16 до 14 лет для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркоторговлей. Об этом сообщает ТАСС.

Глава СК отметил, что подобная мера поможет эффективнее бороться с преступниками, которые вовлекают подростков в наркобизнес.

"Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности", – сказал он.

Бастрыкин также предложил ввести запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам младше 21 года.

По мнению Бастрыкина, такая мера позволить уменьшить количество молодых людей, употребляющих спиртные напитки.