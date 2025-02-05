Бастрыкин предложил сажать за сбыт наркотиков с 14 лет
Сейчас к уголовной ответственности привлекают с 16 лет
05 февраля 2025, 20:35, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил снизить возрастной порог с 16 до 14 лет для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркоторговлей. Об этом сообщает ТАСС.
Глава СК отметил, что подобная мера поможет эффективнее бороться с преступниками, которые вовлекают подростков в наркобизнес.
"Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности", – сказал он.
Бастрыкин также предложил ввести запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам младше 21 года.
По мнению Бастрыкина, такая мера позволить уменьшить количество молодых людей, употребляющих спиртные напитки.
21:03:55 05-02-2025
А то, что безголовые они в 14? Давайте уж с садика...
21:10:53 05-02-2025
ну закрыли вы шалапутного малолетку, сколько там, десятка?
мозгов у него нет, про таких говорят - оступился.
во-первых там наблатыкается, во-вторых с такой тяжелой статьей ему только дворником идти работать, никуда его не возьмут.
поэтому в 9 из 10 случаев обратно в криминал.
решите вы проблему таким образом? нет не решите.
на выходе закоренелый уголовник, которому нет пути никуда, коме как обратно в тюрьму.
а вот чтобы предотвращать, это как минимум. закрывать надо тех кто ему дал на реализацию, а лучше на два-три этажа выше.
но там уже нюансы ))
21:13:58 05-02-2025
поддерживаю данное предложение
21:57:15 05-02-2025
Самое интересное в том, что любой опер знает с десяток торговых площадок в интернете, где можно купить наркотики, оружие , документы и т.д.
Но
21:59:02 05-02-2025
Прикольно, что государство само себе и всем нам растит будущую криминальную эпидемию прямо с детства
23:38:08 05-02-2025
Когда уже будут предлагать освобождать? Понижать? Что-то ослаблять? А то новостной фон одинаково безрадостный, утомляет...
23:42:22 05-02-2025
Статистику в студию о том какого возвраста и за какие преступления наркотическим статьям пойманы. Действительно ли доля ребят до 16 лет велика среди пойманных за руку? Что-то профит не понятен.
07:10:32 06-02-2025
Гость (23:42:22 05-02-2025) Статистику в студию о том какого возвраста и за какие престу... Гость, статистика у нас засекречена. Дать статистику могут любую, которая их устраивает. Как победить наркоманию, чтобы она не плодилась? Всем наркоманам, дать возможность уколоться бесплатно в больнице, по предъявлению своего документа. Наркоторговцы сразу отпадут в осадок, наркоманы не будут вовлекать потенциальную клиентуру на радость наркоторговцев. Через некоторое время, как это не цинично, поголовье наркоманов сойдет на нет.
00:04:15 06-02-2025
Организаторов ловите, а не этих дебилов малолетних.
08:21:17 06-02-2025
Гость (00:04:15 06-02-2025) Организаторов ловите, а не этих дебилов малолетних. ... Как можно поймать самого себя? Никого не удивляет, что любой наркоша легко находит дилера, и только для полицаев это неразрешимая проблема...
09:00:25 06-02-2025
"Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности" - а вот этот вывод он сделал с чего? Вовлекают и тех, кто достиг этого возраста, и? Бастрыкин не хочет противодействовать криминалу, сажая криминал, а не подростков? Не? А че так?