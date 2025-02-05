В России хотят запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года
По мнению Бастрыкина, подобная мера необходима "для предупреждения алкоголизации молодежи"
05 февраля 2025, 19:10, ИА Амител
Председатель СК России Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам младше 21 года. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Бастрыкина, такая мера позволить уменьшить количество молодых людей, употребляющих спиртные напитки.
"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", – сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничивать часы продажи алкоголя в России – "сначала до пяти часов в день, потом – до двух".
До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни. В выходные прежний режим торговли сохранится.
19:25:54 05-02-2025
Так мы рождаемость не поднимем
19:55:15 05-02-2025
Гость (19:25:54 05-02-2025) Так мы рождаемость не поднимем...
Ну. С лимонадом чтоль на дискотэки ходить?
19:37:08 05-02-2025
Там со спиртного уже ТАКИЕ налоги, что никто ничего не будет ограничивать точно...
20:03:50 05-02-2025
Помню СССР не сильно пережил сухой закон
23:02:51 05-02-2025
Тогда автомат в руки тоже с 21-го
10:56:06 06-02-2025
Юс (23:02:51 05-02-2025) Тогда автомат в руки тоже с 21-го... Кстати да, странная логика мягко говоря. Как доверить оружие, жениться и рожать - так уже достаточно взрослые и ответственные, а как водку пить - так не доросли еще. Какое-то надругательство над здравым смыслом.
11:26:01 06-02-2025
Гость (10:56:06 06-02-2025) Кстати да, странная логика мягко говоря. Как доверить оружие... это называется простым словом-дискриминация
12:07:41 06-02-2025
гость (11:26:01 06-02-2025) это называется простым словом-дискриминация... Это не дискриминация. Это забота о будущем страны. Чтобы хворых телом и умом меньше рожалось. От пьяного зачатия.