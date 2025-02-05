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В России хотят запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

По мнению Бастрыкина, подобная мера необходима "для предупреждения алкоголизации молодежи"

05 февраля 2025, 19:10, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Powers's profile Nathan Powers
Алкоголь / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Powers's profile Nathan Powers

Председатель СК России Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам младше 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Бастрыкина, такая мера позволить уменьшить количество молодых людей, употребляющих спиртные напитки.

"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", – сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничивать часы продажи алкоголя в России – "сначала до пяти часов в день, потом – до двух".

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни. В выходные прежний режим торговли сохранится.

Россия инициативы алкоголь

Комментарии 8

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Гость

19:25:54 05-02-2025

Так мы рождаемость не поднимем

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Гость

19:55:15 05-02-2025

Гость (19:25:54 05-02-2025) Так мы рождаемость не поднимем...
Ну. С лимонадом чтоль на дискотэки ходить?

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Гость

19:37:08 05-02-2025

Там со спиртного уже ТАКИЕ налоги, что никто ничего не будет ограничивать точно...

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Гость

20:03:50 05-02-2025

Помню СССР не сильно пережил сухой закон

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Юс

23:02:51 05-02-2025

Тогда автомат в руки тоже с 21-го

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Гость

10:56:06 06-02-2025

Юс (23:02:51 05-02-2025) Тогда автомат в руки тоже с 21-го... Кстати да, странная логика мягко говоря. Как доверить оружие, жениться и рожать - так уже достаточно взрослые и ответственные, а как водку пить - так не доросли еще. Какое-то надругательство над здравым смыслом.

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гость

11:26:01 06-02-2025

Гость (10:56:06 06-02-2025) Кстати да, странная логика мягко говоря. Как доверить оружие... это называется простым словом-дискриминация

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Гость

12:07:41 06-02-2025

гость (11:26:01 06-02-2025) это называется простым словом-дискриминация... Это не дискриминация. Это забота о будущем страны. Чтобы хворых телом и умом меньше рожалось. От пьяного зачатия.

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