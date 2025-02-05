В России хотят запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

По мнению Бастрыкина, подобная мера необходима "для предупреждения алкоголизации молодежи"

05 февраля 2025, 19:10, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Go to Nathan Powers's profile Nathan Powers

Председатель СК России Александр Бастрыкин предложил ввести запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам младше 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Бастрыкина, такая мера позволить уменьшить количество молодых людей, употребляющих спиртные напитки.

"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", – сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничивать часы продажи алкоголя в России – "сначала до пяти часов в день, потом – до двух".

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что с 1 марта 2025 года в регионе планируют ограничить продажу спиртного обеденными часами: с 12 до 14 часов в будни. В выходные прежний режим торговли сохранится.